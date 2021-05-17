快訊／台北確診女搭高鐵返高雄　爽逛義享天地+好市多　9足跡曝光

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國內爆發社區感染，指揮中心17日公布今日確診案例有333例，其中一例案1598為台北市27歲女性，因反覆發燒到台北就醫，篩檢後確診。因個案在高雄有9處活動史，高雄市衛生局隨後也公布足跡。

▲案1598高雄足跡史曝光。（圖／高雄市衛生局提供）

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▲高雄市政府17日召開防疫會議 。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市政府17日下午召開防疫會議，會後公布今日確診個案於高雄足跡史。案1598為台北市27歲女性，7日搭乘高鐵到高雄，由父親駕車接送，約下午4點至5點30分，曾到路竹區「凱啡咖啡館」，大約晚間7點到岡山區「三藹走廊」，接著又到岡山區「源坐羊肉爐」與4名家人用餐。

5月8日下午2點30分，案1598又與4名家人到左營區聯上飯店喝下午茶，下午5點至晚間8點，與家人一同到高雄鼓山區新開百貨公司「義享天地」消費，隨後轉往一旁的好市多購物。

▲台北確診女曾在5月8日下午5點至晚間8點至義享天地逛街。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明個案足跡。（圖／記者許宥孺攝）

5月10日中午12點，案1598與1名友人相約在左營區維新街「六吋盤早午餐」吃飯，接著下午2點又到鼓山區「好所在髮廊」，晚間6點至8點又到附近義享天地內的「成真咖啡館」與友人用餐。

高雄市衛生局表示，個案在高雄的足跡史共匡列7人，包含4名家人、1名同吃早餐的友人、1名髮廊工作人員(另1名為外縣市所匡列)及1名咖啡館共餐的友人。上述7人皆已列為居家隔離對象，並檢驗完成等待結果；另9處活動地皆已完成清消。

衛生局表示，希望透過公布足跡，民眾活動史若與圖表中所公布的時間、地點吻合，並出現呼吸道症狀，請聯繫1922聽從防疫人員指示就醫。

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