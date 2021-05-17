馬祖再增1確診！足跡遍布南北竿　匡列15人居家隔離

記者林名揚、林冠吟／連江報導

連江縣再增一例確診！為案1742，初步疫調發現，其9日搭乘立榮航空前往馬祖進行3天2夜的旅遊，11日返台，足跡更是遍布南北竿與莒光鄉等熱門景點，其中也包括北海坑道搖櫓、八八坑道、馬祖酒廠與馬港天后宮等，足跡幾乎遍布馬祖整島，連江縣疫情指揮中心也緊急匡列15名接觸者，要求進行居家隔離並同步採檢。

▲連江縣再傳有確診案例，旅遊足跡遍布南北竿。（圖／連江縣政府提供）



連江縣16日傳出有確診者遊馬祖後，17日再傳有確診者搭機前往馬祖進行3天2夜的行程，足跡更是橫跨南北竿與馬祖熱門景點，連江縣政府在接獲通報後，已緊急對整島進行消毒作業，東引、莒光鄉也在17日消毒完畢。

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▲案1742足跡。（圖／連江縣政府提供）



根據連江縣公布的案1742足跡顯示，連江縣政府也已對其所到過的景點與其移動交通工具進行全面消毒，匡列16人進行居家隔離，搭船同船班的63人自我健康檢測。

連江縣政府也宣布，17日起，縣府將採取異地辦公，並強調非因公務或業務必要，更不得擅離工作場域至其他機關單位辦公場所。同時，也向民眾呼籲，因應疫情持續升溫外出務必一定要戴口罩，勤洗手並減少群聚，防疫視同作戰，請大家務必要共體時艱、團結抗疫！

▲▼連江縣再傳有確診案例，旅遊足跡遍布南北竿。（圖／連江縣政府提供）

