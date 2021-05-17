台中確診豆漿伯身份曝！為便當店外送員　市府公布最新足跡

記者游瓊華／台中報導



本土疫情爆發！台中累計新增3例確診個案，其中案1591的豆漿伯因疫調不實，而遭到台中市政府開罰30萬元。稍早，豆漿伯身份確認，為鄰家便當店的外送員。

▲環保局人員前往大里足跡點消毒。（圖／台中市政府提供）

台中市府也公布案1591的相關足跡，可見其相當規律，就連買早餐和午餐也都固定在永和豆漿和圓通自助餐兩家店，不過他前往購買時都有戴口罩，也都採取外帶的方式，其餘有前往的地點也僅有5月11日前往仁化黃昏市場與5月14日下午3時前往惠善超市，早上8點則會固定前往福隆宮與景賢公園，近一個禮拜來作息都相當規律。

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▲台中豆漿伯最新疫調足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

不過，豆漿伯因惡意誤導疫調，除並未進入福隆宮外，還疑似擔心工作的便當店遭停業，刻意隱匿工作地點，目前市府已經要求該便當店停業消毒。稍早，豆漿伯身份確認，為鄰家鄉便當店的外送員，而市府也公布他的最新疫調足跡。

▲環保局前往豆漿伯工作的名（鄰）家香便當店消毒。（圖／記者白珈陽攝）

此外，環保局17日一早就到豆漿伯工作地點消毒，而隔壁店家老闆表示，新聞一曝光大家都以為是他的店，嚇得他趕緊澄清。