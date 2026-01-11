　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞士酒吧大火「門被上鎖」多人受困亡　老闆開門驚見多人倒地

▲酒吧跨年派對火災奪走40條人命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成40人死亡、115人受傷，根據最新調查，地下室一扇門在案發當下從內部被上鎖。酒吧老闆賈克（Jacques Moretti）9日透露，他在火災發生後立刻趕往現場，強行打開這道鎖住的門，但一開門才發現，門後方有多人倒臥地上。

老闆強行開門　驚見多人倒地

Euronews、法廣等報導，賈克接受瓦萊州檢察官訊問時坦承，不知為何這道防火門為何會被鎖上，已知這扇門並未標註為緊急出口。這些細節對於調查至關重要，因為火災發生當下，有多名酒吧客人試圖通過這扇門逃生，但最終因為門打不開受困喪命。

隔音泡棉　疑為奪命關鍵

初步調查顯示，火災起因是慶祝活動中香檳酒瓶裡的仙女棒點燃天花板上的隔音泡棉，且外界也對滅火器的安裝、易取性，以及疏散路線是否符合安全規範提出質疑。

▲▼瑞士酒吧「香檳插仙女棒」點燃天花板。（圖／翻攝自YouTube）

▲瑞士酒吧惡火，疑似因「香檳插仙女棒」點燃天花板。（圖／翻攝自YouTube）

賈克的妻子潔西卡（Jessica Moretti）稱，當提供客人葡萄酒的時候，總是會放上一根仙女棒。賈克堅稱，酒吧已經這樣做長達10年，過去也都沒有出問題，「那並不足以點燃隔音泡棉，我有測試過」，認定雖然引發火災的可能性存在，但肯定還有其他因素。

賈克也解釋，他是在DIY商店購買材料並親自安裝。不過瑞士媒體稱，早在2019年跨年夜那天，就有工作人員警告酒吧客人，天花板隔音泡棉有被點燃的風險。

酒吧老闆夫婦面臨多項指控

賈克與妻子潔西卡被控過失殺人、過失縱火及過失傷害，若兩人被認定對這道上鎖的門負有部分責任，或是對隔音棉易燃風險知情不報，相關指控可能進一步加重。待調查結束後，檢方將決定是否結案或是提起公訴，在此期間，被告人享有無罪推定。

▼圖為酒吧老闆夫婦。（圖／路透）

▲▼ 瑞士酒吧跨年派對大火。圖為酒吧老闆夫婦。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲393點飆新高！　台積電追平天價
快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

粉絲拱仔仔脫掉..言承旭：你們是對的　吳建豪薄紗炸胸肌「連阿信都脫了」XD

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

健康資訊遭質疑誤導　Google下架部分健康類「AI摘要」

【事發畫面】演員夫妻楊傑宇、吳侑函驚傳撞死人

國際熱門新聞

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

川普對古巴下最後通牒：達成協議或付代價

美軍神秘武器？傳委國士兵吐血倒地

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

「物價怒火」引爆抗爭！伊朗至少192死

酒吧老闆認了！門被上鎖　多人倒地亡

川普想拿格陵蘭　德國副總理回擊

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

英男30年內逼女子「和100陌生男子上床」！

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

更多熱門

相關新聞

馬杜洛遭押美受審　瑞士啟動4年凍結令封鎖資金

馬杜洛遭押美受審　瑞士啟動4年凍結令封鎖資金

美國日前出手逮捕委內瑞拉強人總統馬杜洛及其妻子，引發國際政局劇烈震盪。隨著馬杜洛被押解至美國接受司法程序，瑞士政府也火速表態，瑞士聯邦委員會5日宣布，即日起凍結馬杜洛及「相關人員」在瑞士境內持有的所有資產，措施立即生效。

跨年遭控消極處理性騷！台東警回應了

跨年遭控消極處理性騷！台東警回應了

瑞士酒吧跨年夜爆炸40人亡　青少年超過半數

瑞士酒吧跨年夜爆炸40人亡　青少年超過半數

40人慘死　瑞士酒吧老闆稱「安檢3次合格」

40人慘死　瑞士酒吧老闆稱「安檢3次合格」

瑞士酒吧大火英雄！　最強老爸成功救10人

瑞士酒吧大火英雄！　最強老爸成功救10人

關鍵字：

瑞士跨年酒吧仙女棒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今早事故　全線封閉

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

快訊／今晨7.4℃　下波轉雨時間曝

「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」

《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭

更多

最夯影音

更多
阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面