瑞士酒吧大火「門被上鎖」多人受困亡　老闆開門驚見多人倒地

▲酒吧跨年派對火災奪走40條人命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成40人死亡、115人受傷，根據最新調查，地下室一扇門在案發當下從內部被上鎖。酒吧老闆賈克（Jacques Moretti）9日透露，他在火災發生後立刻趕往現場，強行打開這道鎖住的門，但一開門才發現，門後方有多人倒臥地上。

老闆強行開門 驚見多人倒地

Euronews、法廣等報導，賈克接受瓦萊州檢察官訊問時坦承，不知為何這道防火門為何會被鎖上，已知這扇門並未標註為緊急出口。這些細節對於調查至關重要，因為火災發生當下，有多名酒吧客人試圖通過這扇門逃生，但最終因為門打不開受困喪命。

隔音泡棉 疑為奪命關鍵

初步調查顯示，火災起因是慶祝活動中香檳酒瓶裡的仙女棒點燃天花板上的隔音泡棉，且外界也對滅火器的安裝、易取性，以及疏散路線是否符合安全規範提出質疑。

▲瑞士酒吧惡火，疑似因「香檳插仙女棒」點燃天花板。（圖／翻攝自YouTube）

賈克的妻子潔西卡（Jessica Moretti）稱，當提供客人葡萄酒的時候，總是會放上一根仙女棒。賈克堅稱，酒吧已經這樣做長達10年，過去也都沒有出問題，「那並不足以點燃隔音泡棉，我有測試過」，認定雖然引發火災的可能性存在，但肯定還有其他因素。

賈克也解釋，他是在DIY商店購買材料並親自安裝。不過瑞士媒體稱，早在2019年跨年夜那天，就有工作人員警告酒吧客人，天花板隔音泡棉有被點燃的風險。

酒吧老闆夫婦面臨多項指控

賈克與妻子潔西卡被控過失殺人、過失縱火及過失傷害，若兩人被認定對這道上鎖的門負有部分責任，或是對隔音棉易燃風險知情不報，相關指控可能進一步加重。待調查結束後，檢方將決定是否結案或是提起公訴，在此期間，被告人享有無罪推定。

▼圖為酒吧老闆夫婦。（圖／路透）