酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

▲老闆人夫在短短半年時間內，轉帳超過百萬元給該名酒店小姐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者曾羿翔／綜合報導

苗栗一名鋼構公司負責人之妻發現丈夫長期出入酒店小姐住處，雙方有超越一般社交的親密關係，並在短短半年時間內轉帳超過百萬元給該名女子。妻子憤而提告，最終法院判決酒店小姐須賠償精神慰撫金40萬元。

轉帳金額驚人 露骨對話被抓包

據法院判決指出，酒店小姐「妮妮」（化名）自2025年4月起多次與人夫阿萬（化名）於其住處發生親密行為，儘管知悉阿萬已有配偶，仍頻繁以「老公」稱呼對方，雙方對話充斥親暱甚至露骨的字句，例如「明天就可以X老公了」「老公我在家等你、我心裡眼裡都是老公」、「那麼愛我老公、X老公一百下、現在要過來給我X」、「老公早安，昨晚被老公X了好好睡哦！」顯見兩人關係並非一般朋友。

原告發現家庭財務異常後，調查阿萬帳戶發現自2024年底起多次轉帳給妮妮，包括15萬、31萬餘元及10萬元不等款項，另每月還固定提供5萬元生活費。法院查閱雙方微信紀錄及對話內容後認定，妮妮確實從事酒店陪侍工作，並與阿萬有長期且超出正常交往的情感與金錢往來。

辯稱餐費卻破綻百出 法院認定非一般社交行為



妮妮在庭上辯稱，自己是在一般飲食店工作，與阿萬之間僅屬顧客關係，金錢則是酒水與餐費，但法院不採信其說法，認定其工作實為酒店陪酒小姐，且兩人間情感濃烈，交往行為已超出社會可容忍範圍，構成對原告配偶權的重大侵害。

法官綜合考量原告與丈夫婚姻長達20年、雙方經濟狀況與被告行為對家庭的破壞程度，裁定妮妮須賠償精神撫慰金新台幣40萬元，並自2025年9月2日起至清償日止，按年利率5%加計利息。此案仍可上訴。