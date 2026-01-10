　
社會焦點

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老闆人夫在短短半年時間內，轉帳超過百萬元給該名酒店小姐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

苗栗一名鋼構公司負責人之妻發現丈夫長期出入酒店小姐住處，雙方有超越一般社交的親密關係，並在短短半年時間內轉帳超過百萬元給該名女子。妻子憤而提告，最終法院判決酒店小姐須賠償精神慰撫金40萬元。

轉帳金額驚人　露骨對話被抓包

據法院判決指出，酒店小姐「妮妮」（化名）自2025年4月起多次與人夫阿萬（化名）於其住處發生親密行為，儘管知悉阿萬已有配偶，仍頻繁以「老公」稱呼對方，雙方對話充斥親暱甚至露骨的字句，例如「明天就可以X老公了」「老公我在家等你、我心裡眼裡都是老公」、「那麼愛我老公、X老公一百下、現在要過來給我X」、「老公早安，昨晚被老公X了好好睡哦！」顯見兩人關係並非一般朋友。

原告發現家庭財務異常後，調查阿萬帳戶發現自2024年底起多次轉帳給妮妮，包括15萬、31萬餘元及10萬元不等款項，另每月還固定提供5萬元生活費。法院查閱雙方微信紀錄及對話內容後認定，妮妮確實從事酒店陪侍工作，並與阿萬有長期且超出正常交往的情感與金錢往來。

辯稱餐費卻破綻百出　法院認定非一般社交行為

妮妮在庭上辯稱，自己是在一般飲食店工作，與阿萬之間僅屬顧客關係，金錢則是酒水與餐費，但法院不採信其說法，認定其工作實為酒店陪酒小姐，且兩人間情感濃烈，交往行為已超出社會可容忍範圍，構成對原告配偶權的重大侵害。

法官綜合考量原告與丈夫婚姻長達20年、雙方經濟狀況與被告行為對家庭的破壞程度，裁定妮妮須賠償精神撫慰金新台幣40萬元，並自2025年9月2日起至清償日止，按年利率5%加計利息。此案仍可上訴。

01/11 全台詐欺最新數據

日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

畫面曝！休旅車跨雙黃　苗栗騎士撞倒退貨車亡

苗栗縣後龍鎮勝利路昨(9日)下午1時30分發生一起嚴重車禍！64歲朱姓男子騎車行經該路段時，不慎撞上正在倒車的小貨車，朱男當場重摔在地，失去意識，救護人員獲報到場緊急將朱男送醫搶救，仍傷重宣告不治，至於詳細肇事原因還有待釐清。

抓包妻子車震挨告妨害秘密　獲判無罪

銀髮翁治療性功能還買壯陽藥　竟是有了73歲小三

人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告

膠筏苗栗被偷才報案　新竹釣友秒尋獲

