「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大寒通常是最冷的節氣。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

24節氣「大寒」落在1月20日，命理師柯柏成表示，生肖屬「虎、蛇、猴、豬」就要迎接翻身起飛的機會；此外，屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼。

柯柏成在臉書說，今年的大寒時間在1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，農曆臘月初二，大寒是二十四節氣當中最後一個，接著就是立春過年，每年1月20日或21日前後，太陽到達黃經300度時為大寒。

「大寒不寒，人馬不安」

柯柏成指出，《欽定授時通考》引《三禮義宗》：「大寒為中者，上形於小寒，故謂之大……寒氣之逆極，故謂大寒」，可以見得大寒的特性就是最冷的節氣。

柯柏成提到，所以古時農諺「大寒不寒，人馬不安」，四時運行就是這個道理，該冷就冷，如果該冷不冷，天地失序就會人馬不安，這是人類對於天地自然運行的學習經驗；即便現在科學到了現代這種程度，天氣預報乃至於自然災害，不要說是失準，都只能說相對的較高機率而已。

「虎、蛇、猴、豬」翻身起飛

柯柏成表示，到了蛇年的尾端，蛇年犯太歲的生肖這時候就有個轉運的契機，好好把握就可以將未來一年的運氣從谷底翻身，不是下列蛇年犯太歲生肖的朋友，也可以嘗試看看給自己一個轉運機會：

生肖虎：刑害太歲

生肖蛇：值（座）太歲

生肖猴：刑破太歲

生肖豬：正沖太歲

柯柏成說，以上的生肖就要迎接翻身起飛的機會，在大寒一直到2月5日立春前，最理想是大寒交節氣當天，去一個在住家附近、但很少特地去的地方，可能是小公園、特色咖啡廳、餐館等等，會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，放慢腳步，觀察細節，並允許自己與環境和人產生微小的、善意的互動，點頭或讓路都算，所謂的「幸運事件」，很多時候是被充分注意和接納的偶然。

1、選擇一個感覺良好的時間，平日特意請假的午後也可以。

2、清空思緒，帶著「探索者」而非「消費者」的心態前往。

3、故意選擇一條從未走過，或很久沒走的側街、小巷，想很久但一直都沒去特色咖啡廳之類。

柯柏成指出，注意力重置：當去一個熟悉又陌生的地方時，大腦會從「自動導航模式」，前往切換到「主動觀察模式」，這樣會注意到更多細節、更多人、更多機會，甚至是圍牆縫裡冒出頭的小草，而這些在日常路徑上是被完全忽略的，不是吸引了幸運，而是睜開了看見幸運的眼睛，用奇門遁甲的術語就是吉方沐氣，現在我們不用這種古老艱澀的詞彙，套用最平常的用語就是如此簡單的開運法。

屬狗少當和事佬、屬馬三思而行

柯柏成寫道，大寒這個節氣裡因已到年末結算，屬狗的朋友易有替人揹責任，而產生無形壓力的狀況，立春前少當和事佬為人調解，一不小心還容易公親變事主；屬馬的朋友要注意因為丑月暗刑的影響，有很多事情原本自己覺得可以的，但實際都超出能力範圍，例如貸款買車之類的，要再三思而行。

柯柏成提到，屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼，小小簽個幾張樂透有相當高的機率中獎。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

