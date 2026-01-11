　
    • 　
>
美國若真買下格陵蘭　財經網美「台灣是海景第一排受惠者」

▲▼美國總統川普9日在白宮東廳會見石油公司高層時面帶微笑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日表態，要強行吞併格陵蘭。對此，財經網美胡采蘋表示，如果格陵蘭真被美國買下來，台灣其實應該「最樂觀其成」。她分析，中俄一旦把北極航道商業化，全球航運路線可能被改寫，巴拿馬、蘇伊士、麻六甲等傳統要道反而會變成受害區；美國提早介入北極治理，對民主盟友與台灣的供應鏈安全，反而是好消息。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」直言，「如果格陵蘭能被美國買下來，台灣應該是最樂觀其成的海景第一排國家才對。」她點名關鍵在「北極航道」，因為一旦中國和俄羅斯成功將北極航道商業化，商船可能「直接穿過北極運往歐洲、北美」，那「巴拿馬、蘇伊士、麻六甲這些地方，都是受害搖滾區。」

她接著把原因扣回氣候變遷，提到「隨著地球暖化成為現實，北極圈在夏天的融冰期變長」，甚至形容融冰期「可航行的區域比過去大了三成」，而「通過北極圈的船隻比過去多了37%」。不過她也坦言現況仍不成熟，北極航道「需要破冰船維護航道」，時間也「只有夏季和春末秋初的一點點時間可航行」，周邊港口與運輸設備也還跟不上。

北極航道「有一定商業價值」

即便如此，她認為北極航道的誘惑在距離與成本，「走北極航道的距離，遠比繞過大半個亞洲…近得多，航運用油少得多。」她強調就算一年「只有90天到180天可航行」，只要能做出穩定的可用性，「還是有一定商業價值」，更丟出一句反問，「況且誰知道地球還會暖化到什麼程度？」

談到美國為何在意，她從地圖切入，美國在北極圈「只有阿拉斯加」，所以若「無法加拿大和格陵蘭都拿下，至少也要有格陵蘭」，否則一旦「中俄通過北極航道聯手進攻加拿大，對美國就是嚴重的軍事威脅。」她也提醒商業與武力常綁在一起，「商業發展到一定程度，必然跟隨國家武力的保護」，並以「東印度公司」的歷史作比喻，認為美國「遲早都要做」北極治理，「遲不如早」。

文章後段她把視角拉到台灣的準備，提到自己去烏茲別克旅行，看見中亞在陸權時代的繁華、在海權時代的衰退，感嘆「現世的榮華富貴，若不未雨綢繆，都是很容易變成海市蜃樓的」。她也主張台灣應更務實看待變局，例如「台日友好必然更為有益，因為日本距離北極圈近得多」，並期待美國與北歐、加拿大「一起積極治理這個問題，才是民主聯盟國家之福。」

01/11 全台詐欺最新數據

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

美國總統川普9日宣稱，「不論格陵蘭人喜不喜歡」都將對該座島嶼採取行動，甚至質疑丹麥500年前登陸，無法構成充分的領土主張。與此同時，格陵蘭議會（Inatsisartut）5大政黨罕見發表聯合聲明，再次強調不願成為美國的一部分。

