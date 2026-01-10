PLG超辣女球迷「挺胸律動」畫面瘋傳！本尊被神出　竟是啦啦隊長

▲超辣女球迷挺胸律動，身分被神出。（圖／翻攝Threads／yuminumia）



網搜小組／柯振中報導

近日一場台灣職籃PLG賽事中，轉播導播意外捕捉到觀眾席上一名女球迷的亮眼互動畫面，只見她發現鏡頭後，大方露出甜美笑容並隨音樂展現「挺胸律動」，瞬間成為焦點。事後粉絲也發現，該名女球迷正是桃園璞園領航猿啦啦隊「PilotsCrew」隊長游敏Umia（油米），相關畫面在網路迅速引發熱議。

當時領航猿作客台北富邦勇士主場，油米因非場邊應援身分，僅以觀眾身分進場觀賽，但在導播鏡頭帶到她時，仍自然展現舞者自信與舞感，讓不少球迷驚呼「導播太會拍」，也有人好奇詢問她的真實身分。

導播一拍爆紅身分曝光

油米6日也在社群平台Threads轉發該段畫面，並幽默寫下感謝文字，間接證實身分。她表示，自己只是利用休假時間進場支持球隊，沒想到會受到如此高度關注，對於網友的熱烈回應感到受寵若驚。

▲▼超辣女球迷挺胸律動，身分被神出。（圖／翻攝Threads／yuminumia）



隨著影片擴散，網友留言湧入，紛紛稱讚她的舞蹈律動與活力，有人直呼「只動胸腔的轉圈到底怎麼做到的」，也有球迷形容畫面十分療癒，意外成為比賽另一個討論焦點。

啦啦隊長超強舞蹈背景曝

事實上，油米不僅是領航猿啦啦隊隊長，同時也是MMPOPPER職業舞團成員與街舞老師，在啦啦隊圈中以擅長Popping舞風聞名，屬於相當少見的舞蹈背景。且由於外型甜美、比例亮眼，還被球迷暱稱為「領航猿王心凌」。

▲▼超辣女球迷挺胸律動，身分被神出。（圖／翻攝IG／yuminumia）


