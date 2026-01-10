李雅英來台發展怎麼成功的？　網曝「最大功臣」讚：才開始注意

▲李雅英為何爆紅？（圖／記者許靖騏攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多韓國啦啦隊成員來台後，非常受歡迎，像是李多慧、李雅英等人都是。有網友觀察到這現象後，忍不住發文詢問李雅英的成功祕訣，想知道她是怎麼成功的呢？貼文曝光後，引起討論。

網友好奇，李雅英怎麼成功的？

這名網友在PTT上，以「李雅英是怎麼成功的？」為標題發文表示，很多韓國啦啦隊成員來台發展，李多慧因具有先行者優勢，加上語言等因素，無疑是最成功的一位。

除了李多慧，原PO認為，排在第二位的大概就是李雅英了，無論是活動、代言、通告還是網路聲量，都表現得很好，其他人應該是看不到車尾燈。因此他就想知道，比較晚來的李雅英是怎麼成功的呢？

網友點出李雅英成功的原因

貼文曝光後，不少網友認為，主因還是個性親切甚至有反差，「配合度高，親和力夠，又長住台灣」、「個性真的不錯啦」、「跟李多慧一樣，都個性討人喜歡」、「一開始以為是冰山美人型，結果是諧星類型，反差太大，觀眾反而很愛，而且她不顧形象」、「親和力啦」、「主要是人很親切，毫無架子又漂亮」。

許多網友都很喜歡「阿勇」

還有網友補充，「變阿勇人格之後整個大紅」、「雅英人格已經很久沒出現了，只剩阿勇」、「個性蠻反差有趣，阿勇出來反而才開始注意」、「現在只有阿勇，沒有李雅英了」、「剛開始的雅英已經消失了，只剩阿勇」、「阿勇好笑啊」、「走阿勇路線，集性感、喜感於一身」、「雅英會紅，最大功臣是阿勇」。也有網友表示，「雅英是裡面最甜的，最放得開的吧」、「敬業笑容」、「笑容一百分啊，又入境隨俗」。

根據《三立新聞網》報導，李雅英的韓文名字發音類似阿勇，因此被粉絲這麼稱呼著。她本人也解釋雅英和阿勇的差異，前者是專業，後者是「親民」，而她和粉絲們互動時，大多展現「阿勇」的樣子，還說自己本性已經出來了。