台藝大1學生確診！全校師生自主監測　校長836字公開信曝超前部署

記者黃翊婷／綜合報導

國立台灣藝術大學防疫核心小組發布緊急公告，表示校方在16日晚間7時40分接獲新北市衛生局通報，在同日發表的206例本土確診案例中，有1例為該校學生。隨後台藝大校長陳志誠公開一封給全校師生的信，內容提到，確診學生已經依照防疫規定進行隔離治療，校方後續也會展開一系列的防疫機制，例如強化全校消毒作業等等，「防疫視同作戰，校長在這裡懇請大家，在此嚴峻時刻請不要恐慌，一定要提高警覺。」

▲台藝大證實有一名學生確診。（圖／Google地圖）

台藝大防疫核心小組16日晚間透過學校官網、臉書同步發表緊急公告，證實校方接獲新北市衛生局通報，有一名學生確診，該名學生已經依照防疫規定進行隔離治療，後續會加強全校消毒作業，並自5月17日至6月8日止，所有課程採全面實施線上教學，全校教職員、學生都要進行自主監測。

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而台藝大校長陳志誠隨後也發表一封836字的信，向全校師生喊話，「台灣在這段期間本土疫情持續延燒，病毒變化與傳播速度遠超出我們的掌握與想像，很可惜最後還是發生了我們最不願意看到的狀況」，校方早已超前部署，也會持續關注並遵照指揮中心指示因應疫情變化，隨時召開防疫小組會議，擬定疫情升級前後的防疫SOP。

陳志誠提醒，「防疫視同作戰，校長在這裡懇請大家，在此嚴峻時刻請不要恐慌，一定要提高警覺，勤洗手、戴口罩、減少不必要的外出活動與聚會，隨時做好個人健康管理，維持社交距離及配合各項教學與生活的防疫措施」，同時也向第一線的防疫人員表達感謝之意，大家團結合作、正向防疫，相信一定能平安度過這次的危機，恢復原來健康的日常生活。

▼校長陳志誠給全校師生的一封信全文。（圖／翻攝自台藝大臉書）