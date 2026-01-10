拍片笑喊會看外流「看完是尊重」　網開轟！團隊坐著道歉：沒惡意

▲團隊拍影片道歉。（圖／翻攝自Threads／mumiao.888）

名為「ㄧ火ㄧ木三個水」的新媒體近日PO出一段影片，討論好友影片被外流，是否會去看？結果團隊中的男性以輕浮態度直呼「為什麼不會（去看）」，甚至說會分享、看完影片才是尊重。而這席話就被大票網友批評，「ㄧ火ㄧ木三個水」也緊急發布另支影片、鞠躬道歉。

「ㄧ火ㄧ木三個水」團隊討論外流 男生喊為什麼不看？

「ㄧ火ㄧ木三個水」日前在Threads上分享一片影片，並寫道「假如朋友色色的片片被外流你會！？」同時加上閒聊、00後的Hashtag。團隊中的女生先丟出問題，接著一群男生接連著說「我會好奇」、「為什麼不會（去看）」、「我會去（看）」、「我外流我甚至分享給他」、「都已經被外流了」、「看完是尊重」。

團隊中的女生則在聽到這些話之後直呼，「超噁的」，這樣會覺得很不舒服，有沒有尊重人？

影片曝光，大票網友氣炸

當時影片曝光，就有不少網友表示，「超噁，外流不是A片欸」、「那些男的為什麼可以露臉講出這些話？不覺得被分享出去超級丟臉嗎」、「這時代真厲害，可以毫不在意的露臉拍片笑著說出這麼可怕的話」、「天啊這些朋友都不能交了，希望這個女生有這種自覺」、「皺著眉看完，完全是站在高姿態在看待這些事情的一群男生」。

還有網友提到，這個團隊過去就曾消費其他事件，並以自己的想法大談憂鬱症，「就是個沒品流量帳，大家直接封鎖就好」。

「ㄧ火ㄧ木三個水」坐著道歉，影片最後鞠躬

眼見大批網友不滿，團隊深夜發布道歉影片，影片專案負責人表示，「看了很多留言，意識到我們的不成熟與輕率，拍攝當下，只把內容當成玩笑，甚至為了所謂的娛樂效果而口無遮攔，完全忽略了這個議題的嚴重性」。

負責人表示，「我們沒有惡意，但我們的言論確實傷害了很多人，也可能讓錯誤的觀念持續被放大，這是我們必須負起的責任，在這裡我們要清楚表達我們不支持，也不認同任何形式的影像外流，更不應該在公開平台上討論這件事情，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口」。

公司媒體部主管、影片中的女生也表示，「未來我們會更加謹慎，強化對相關議題的理解與學習，用更負責任的態度去面對每一次創作，除了道歉，我們後續也會用實際行動來回饋社會，希望能彌補這次造成的影響，最後要再次向所有感到不舒服、受傷還有失望的人，真心說一聲對不起」。影片最後，五人站起來鞠躬道歉。

網友喊沒誠意，建議不要再拍片

不過道歉影片曝光後，不少網友回應，「是你們幾個開外流玩笑的要跟女生道歉，既然是道歉影片一開始就要站著道歉，到了影片結尾才站起來道歉也太沒誠意」、「坐著還拿稿，完全跟家寧道歉一模一樣，毫無誠意」、「誠心建議這自媒體別做了，三個月內引爆兩次爭議，回饋社會最好的方式是不要再發影片了謝謝」。

也有網友表示，「女生超衰，還要被你們幾個雷包拉來一起道歉，建議你們真的別再拍這些了」、「這影片越看越不舒服，女生當下也有反駁，你們幾個男的笑得多開心，現在還要拉人家一起道歉是怎樣」、「女生還要被迫和你們一起道歉，可悲的東西」

但也有網友認為，「既然他們是自媒體公司，那就代表所有人都參與了企劃，所以女生也是在認為這個劇本可以，才一起出來拍片，除非女生當初是被強迫的，或是非自願出演，不然照這些人的邏輯，女生也是有錯」。

