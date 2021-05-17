快訊／基隆2確診足跡曝　男高中生去過卡牌店、福勝亭、麥當勞

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，16日再新增206起本土病例，17日基隆市政公布2案足跡，分別為案1554、案1826 。基隆市目前已經初步匡列密切接觸者66名，並進行居家隔離及採檢，同時確診者經過路徑正積極消毒中。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，確診者（案1554）於2日當天16時00至18時貓腳印卡牌店（孝二路63號3樓）、18時至19時30分麗榮皇冠大樓兩餐餐廳（信一路177號6樓）；8日15時至17時福勝亭（愛四路45號）、17時10分至19時10分初沐飲料店喝飲料（愛三路87號1樓）、10日11時30分至13時虎仔山休閒咖啡館（中山二路65巷105號）、16時至18時三姐妹熱炒店（孝四路7號）、 13日16時30至20時明日卡牌店（仁二路191號4樓）、14日11時50分至14時麥當勞（愛三路116號）、16時15分至18時15分貓腳印卡牌店（孝二路63號3樓）。

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目前正在調查中，初步匡列66名接觸對象，包括家人、同學、老師、朋友等，一律採取高規格進行居家隔離，目前桌遊店已完成消毒作業；此外，基隆還有另6家桌遊店也因應疫情自主休業。

林右昌說，確診者（案1826 ）1日至9日8時至20時 、13、14日8時至18時美香齋麵包店上班（仁五路51號）。

另外，確診者（案1639）與案1365為祖孫關係，被匡列為密切接觸者，於母親節時參加家庭聚會而接觸感染；由於案1639第一時間即被隔離，因此並無其他接觸者，目前家人採檢結果初步皆呈現陰性。

▲基隆確診者足跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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