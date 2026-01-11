回訊慢被嗆大牌！正妹實況主「你倒是付費啊」　1視角全歪樓

▲小清欣。（圖／翻攝自IG／xinn.zone）

記者鄺郁庭／綜合報導

正妹實況主「小清欣 Xinxin」最近被指控大牌、沒支持付費就不回訊息，忍不住曬出手機APP裡滿滿未讀訊息的畫面，直呼「我有回就不錯了」、「你倒是付費逼我回啊！」結果影片曝光後，留言區瞬間歪樓，因為攝影師是從小清欣背後往下拍，讓人滿眼只有「雪白北半球」，「什麼訊息？沒看到啊！」「這是沒付費可以看的角度嗎？」

小清欣在貼文中寫下「永遠沒有回完訊息的一天」，坦言每天面對大量私訊，卻還是被質疑「沒支持付費就不回」。她語氣無奈又直接，「還會被情勒大牌、沒支持付費就不回，那你倒是付費逼我回啊！！」並加上「#回訊息」等標籤，態度相當坦率。

不回訊息被嗆大牌 正妹實況主苦笑：有回就不錯了

影片中，小清欣被問到「妳為什麼訊息都回這麼慢啊？」她不禁曬出LINE、FB、IG的訊息畫面，未讀數量幾乎塞滿螢幕，「我每天的通知超多」、「LINE 292則要回」、「不知道要從哪裡回起」，IG的話不僅有主要訊息區要回，還有限時動態回覆，陌生訊息、已隱藏區也還有，讓她只能苦笑「我有回就不錯了。」

令人更哭笑不得的是，留言區大歪樓，因為攝影師是從小清欣背後往下拍，她穿的則是一件白色低胸背心，包不住豐滿上圍，整個視角充滿神級北半球。有人一看就笑說，「給身材點讚，其他沒仔細聽」、「太大了，我說訊息量」、「我沒看到手機啊！」

2020年曾上表特板 正妹藥師身材超神

據了解，正妹「小清欣」是一名藥師、兼職模特、實況主，IG上有10.6萬人追蹤，經常分享火辣美照。喜愛動漫、追劇和旅遊的她，過去曾透露，藥師工作內容繁重，尤其是在大醫院工作的經驗，讓她特別有感，儘管薪水不高，但能從中學習不少專業知識。