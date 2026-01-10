冷氣團今晚報到「周一最冷剩8度」　可能又有颱風

▲冷氣團今天晚間南下，持續影響到下周一清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

大陸冷氣團今天(10日)晚間南下，明晨局部低溫跌破10度，下周一清晨溫度更低，局部低溫剩8度。下周再有兩波東北季風攪局，菲律賓東方海面有熱帶系統發展機會，不排除生成颱風，路徑朝呂宋島靠近，對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天晚間到下周一清晨，受一波大陸冷氣團南下影響，北部、東北部整天冷，其他地區早晚偏冷，西半部、東北部低溫約11到13度，花東約15度；明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門有機會出現10度以下低溫，局部下探9度到10度，下周一清晨氣溫會更低一些，可能會到8度。

高溫部分，張承傳說明，北部、宜蘭明天白天可到15到17度，花東約18度到19度，南部約21度到23度；下周一白天冷氣團減弱，西半部溫度回升到21到24度，東半部約18到20度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周二、下周三東北季風增強，周三清晨還有輻射冷卻作用，這兩天早晚氣溫低，中部以北、東北部低溫約11到13度，南部、花東約14度到15度，而高溫部分，西半部約21到25度，東半部可到20到21度。

下周四、下周五東北季風減弱，氣溫回升。不過張承傳表示，中部、北部竹苗等受輻射冷卻影響，低溫約13到14度，南部15到16度，東半部約15到18度；高溫部分，各地可到20度以上，中南部更上看25到26度。下周六再一波東北季風增強，天氣轉涼。

降雨趨勢方面，張承傳說明，未來一周水氣不多，下周三前花東、恆春半島有局部雨，基隆北海岸、東北部也有零星降雨，由於今晚到明晨、下周一晚間到周二有中層水氣移入，今晚到明晨西半部山區有零星短暫雨，下周一晚間到周二中部以北山區也有零星降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周四、下周五水氣最少，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下個周六東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨。

張承傳指出，下個周末菲律賓東邊海面有熱帶系統發展機會，強度有可能達到颱風等級，路徑對台灣沒有影響，朝呂宋島靠近。