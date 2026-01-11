　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」　他一問沉默：有點懂了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個世代的消費觀不同，有網友表示，最近和公司剛入職的年輕同事聊天，發現不少人月薪大約35K到45K，社群上看起來卻像年薪百萬，手機一定用最新款iPhone、外送不看運費、下班吃餐酒館、做臉健身、還常規劃出國，被外界冠上「精緻窮」封號。不過當他實際詢問，也忍不住直呼「好像有點懂了為什麼他們會這樣選。」

原PO在Dcard發文「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」，文中表示，他跟剛進公司的年輕同事聊天，也觀察身邊的年輕朋友，發現「精緻窮」現象。他指出，這些年輕人「行頭都不差」，手機跟耳機都是Apple，中午吃飯叫外送都沒在看運費，飲料一杯150元照買，IG限動不是高價套餐就是保養健身與旅行計畫。

月薪35K～45K　存不到3千塊

單看照片，會以為這些年輕人收入很高，但實際薪資並不如外表呈現，「月薪可能就在 35K 到 45K 之間」。若在都會區租屋，房租可能就要10K到15K，再加上生活與「質感消費」，每月能存下來的錢可能連3000元都不到；而老一輩常直接開罵「愛亂花錢才買不起房」，他以前也偏向這樣想，直到親耳聽見對方的盤算。

他問同事「不擔心以後買房或退休嗎」，對方卻反要他算一算，就算每月硬存2萬，一年24萬、10年240萬，但像樣的房子1500萬起跳，頭期款都不夠，更別說未來房價還可能繼續飆，「既然不管怎麼省都買不起未來，那我為什麼不把錢拿來買現在的快樂？」

努力與回報不成正比　他嘆：有點懂了

他瞬間一愣，「對於我們這代或者更上一代的人來說，『延遲享樂』是有意義的，因為我們看得到終點線（買房、成家）」，但對現在的年輕人來說，房價這條終點線已經被拉到外太空去了。

他認為，在「努力與回報不成正比」的時代，年輕人把錢花在體驗與外表，是為了維持「我有在好好生活」的控制感，甚至成了一種自我防衛。最後原PO直呼，雖然不完全認同這種完全不儲蓄的理財方式，但有點懂了為什麼年輕人會這樣選。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【陸龜永動機】阿伯用菜菜遛龜！龜龜邊吃邊前進

她曝「1職業」很扣分　同行搖頭：剛好過濾

律師在許多人眼中，是很專業的頂尖職業，但一名女網友卻發文表示，她實在不敢在公開自己的律師身分，深怕引發外界的負面刻板印象與防備心，不論是租房、看醫生或是使用交友軟體時，她都會刻意隱瞞，就擔心被貼上標籤。貼文曝光後，引起討論。

他嘆「要女生存錢很過分嗎」　網戰翻

最容易漏財的三個習慣！

想賣民生社區40年老屋「買5000萬新大樓」！過來人勸退

定期定額006208「要改買0050？」　網給建議

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

