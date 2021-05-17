彰化確診達20人！成立口罩糾察隊　王惠美：損失超過颱風、水災

記者黃宥寧、李忠憲／彰化報導

新冠肺炎疫情大爆炸，赴北市萬華區賣葡萄盤商夫妻傳染超強，5月8日前往彰化縣花壇全國麗園大飯店喜宴，同桌3人確診，陸續其他家族人員也遭感染確診。目前彰化縣累計確診案例已達20例！彰化縣政府17日下午緊急召開疫情災害應變中心，縣長王惠美受訪坦言，這波疫情帶來損失已超乎過去水災、颱風。

▲彰化縣17日緊急召開嚴重特殊傳染性肺炎災害應變中心會議，指揮官彰化縣長王惠美受訪坦言過去颱風、水災損失都沒這次疫情慘重。（圖／記者李忠憲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣政府下午3時開設疫情災害應變中心，由指揮官王惠美縣長親自主持，討論各項防疫措施及滾動調整先前作法進駐並希望動員政府各層級投人全面防疫工作。本次討論重點，除滾動修正暫停營業場所、停止進香團與繞境相關活動、政府轄管場所暫停開放、公辦課程全面停課、傳統市場管控措施等外。

指揮官王惠美並裁定三點：

一、請各鄉鎮市公所成立「口罩糾察隊」，勸導民眾應遵守指揮中心的規定。

二、請各鄉鎮市公所成立「個案熱區清消大隊」，依據縣指揮中心提供的熱區範圍,24小時內完成清消。

三、 請各鄉鎮市公所應定期查核各場所人流的管制措施及防疫作為。彰化縣總動員，從政府到鄉鎮市公所，以及深入589村里，全力防堵疫情破口。

王惠美受訪坦言，這一次疫情已經超乎過去水災、颱風所受到的損失，並表示希望能將防疫擴及到鄉鎮公所，讓大家把疫情盡快穩住，也讓各行各業都能夠盡快正常。

由於王惠美8日也有參加全國麗園大飯店喜宴，現場媒體也詢問她的身體狀況，她則精神抖擻回應，「我活力十足！」且當天活動都全程佩戴口罩僅在台上敬酒並無到台下，並無風險存疑。

獨／萬華阿公店2小姐確診 姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒！

直擊新北這夜市超嚇人！多位民眾沒戴口罩...人員勸導竟遭罵X你X

獨／花4百萬買特斯拉改善隔音 他控「底盤變這樣」差點不能保固

Her今天為象印品牌日, 多款小家電讓宅在家的生活更方便