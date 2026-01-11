演唱經濟搬到海上！郵輪每航次創千萬觀光財　高雄祭補助強攻

▲麗星郵輪探索星號於去年11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／高雄港務分公司）



記者許宥孺／高雄報導

郵輪旅遊市場迎來爆發性成長，麗星郵輪旗下探索星號(Star Navigator)在去年年末首航高雄港，並以高雄港為母港，近3個月航程預計於高雄港靠泊23航次。高雄市觀光局表示，平均每航次可為高雄帶進約新台幣750萬至1000萬元的觀光效益，已對自由行旅客推出「高雄好玩卡」方便下船暢遊高雄，另也對中北部旅客推出高鐵假期專案，每人補助500元並加碼贈100元商圈夜市券、24小時觀光套票。

▲三金歌王沈文程登郵輪開唱。（圖／記者許宥孺翻攝）



從民歌到搖滾：海上策展搶攻跨世代旅客

麗星郵輪探索星號(Star Navigator)去年11月16日起進駐高雄港，是唯一以高雄港為母港運作的首航郵輪。自首航日起至2026年1月30日，搭載以台灣籍為主旅客，展開3天2夜及6天5夜的暖冬航程，航程除北向前往日本那霸、宮古島及石垣島外，更南向前往菲律賓佬沃、科隆島、公主港/長灘島或越南下龍灣、峴港等東南亞熱門景點。

麗星郵輪以策展式郵輪為核心，過去曾舉辦海上的布袋戲、雷鬼趴、南韓亂打秀，頗受旅客歡迎；年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源也曾受邀登船開演。2025 年末，業者規劃將高雄的演唱經濟搬上郵輪，邀請民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨聖誕節，又重磅邀請「三金歌王」沈文程陪伴旅客迎接2026年。

71歲的沈文程肺活量仍相當有力，一連9首經典歌曲引發全場「安可」熱潮，在最後一首安可曲《Hotel California》一播出時，全劇院瞬間變成了閃亮的花海。沈文程表示，「在劇院上表演時，身體還會不自覺地搖來搖去，蠻有趣的。待在船上吃得好，睡得也好，每天都還會不小心的賴床，下次還要再上郵輪玩。」

▲麗星郵輪探索星號。（圖／麗星郵輪提供）



郵輪經濟：每人均消達5000元

高雄市觀光局指出，2025年高雄港郵輪總計48航次，進港人次突破7萬。依據觀光署參考資料，中大型郵輪旅客在船上及市區的平均消費約5000元，每航次可帶來新台幣750萬元至1000萬元經濟效益。

展望2026 年，據港務公司預報，將有38航次停靠高雄港，包含21航次母港作業、17次掛靠作業，預估將帶動近6萬人次到訪，持續挹注在地商圈。

▲郵輪旅客使用高雄好玩卡體驗輕軌服務。（圖／記者許宥孺翻攝）



高市府祭好康：高鐵郵輪假期每人補助500元、商圈夜市券100元

為推動「北客南送」，觀光局也祭出實質優惠，購買指定航程並加購高鐵假期，每人可獲500元補助，另加碼100元商圈夜市券及MeNGo 24小時觀光套票，盼促進在地商圈觀光。針對自由行旅客也推出「高雄好玩卡」套票，整合捷運、輕軌沿線景點、商家優惠及交通無限次搭乘；岸上觀光則加強印製中、英、日、韓、越、泰等語版「高雄觀光旅遊指南」，提供郵輪旅客免費索取。