演唱經濟搬到海上！郵輪每航次創千萬觀光財　高雄祭補助強攻

▲麗星郵輪探索星號將於11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／高雄港務分公司）

▲麗星郵輪探索星號於去年11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／高雄港務分公司）

記者許宥孺／高雄報導

郵輪旅遊市場迎來爆發性成長，麗星郵輪旗下探索星號(Star Navigator)在去年年末首航高雄港，並以高雄港為母港，近3個月航程預計於高雄港靠泊23航次。高雄市觀光局表示，平均每航次可為高雄帶進約新台幣750萬至1000萬元的觀光效益，已對自由行旅客推出「高雄好玩卡」方便下船暢遊高雄，另也對中北部旅客推出高鐵假期專案，每人補助500元並加碼贈100元商圈夜市券、24小時觀光套票。

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三金歌王沈文程登郵輪開唱。（圖／記者許宥孺翻攝）

從民歌到搖滾：海上策展搶攻跨世代旅客

麗星郵輪探索星號(Star Navigator)去年11月16日起進駐高雄港，是唯一以高雄港為母港運作的首航郵輪。自首航日起至2026年1月30日，搭載以台灣籍為主旅客，展開3天2夜及6天5夜的暖冬航程，航程除北向前往日本那霸、宮古島及石垣島外，更南向前往菲律賓佬沃、科隆島、公主港/長灘島或越南下龍灣、峴港等東南亞熱門景點。

麗星郵輪以策展式郵輪為核心，過去曾舉辦海上的布袋戲、雷鬼趴、南韓亂打秀，頗受旅客歡迎；年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源也曾受邀登船開演。2025 年末，業者規劃將高雄的演唱經濟搬上郵輪，邀請民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨聖誕節，又重磅邀請「三金歌王」沈文程陪伴旅客迎接2026年。

71歲的沈文程肺活量仍相當有力，一連9首經典歌曲引發全場「安可」熱潮，在最後一首安可曲《Hotel California》一播出時，全劇院瞬間變成了閃亮的花海。沈文程表示，「在劇院上表演時，身體還會不自覺地搖來搖去，蠻有趣的。待在船上吃得好，睡得也好，每天都還會不小心的賴床，下次還要再上郵輪玩。」

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲麗星郵輪探索星號。（圖／麗星郵輪提供）

郵輪經濟：每人均消達5000元

高雄市觀光局指出，2025年高雄港郵輪總計48航次，進港人次突破7萬。依據觀光署參考資料，中大型郵輪旅客在船上及市區的平均消費約5000元，每航次可帶來新台幣750萬元至1000萬元經濟效益。

展望2026 年，據港務公司預報，將有38航次停靠高雄港，包含21航次母港作業、17次掛靠作業，預估將帶動近6萬人次到訪，持續挹注在地商圈。

▲▼高雄好玩卡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲郵輪旅客使用高雄好玩卡體驗輕軌服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府祭好康：高鐵郵輪假期每人補助500元、商圈夜市券100元

為推動「北客南送」，觀光局也祭出實質優惠，購買指定航程並加購高鐵假期，每人可獲500元補助，另加碼100元商圈夜市券及MeNGo 24小時觀光套票，盼促進在地商圈觀光。針對自由行旅客也推出「高雄好玩卡」套票，整合捷運、輕軌沿線景點、商家優惠及交通無限次搭乘；岸上觀光則加強印製中、英、日、韓、越、泰等語版「高雄觀光旅遊指南」，提供郵輪旅客免費索取。

01/11 全台詐欺最新數據

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

林岱樺鳳山掃街造勢　18字曝剪髮原因

林岱樺鳳山掃街造勢　18字曝剪髮原因

民進黨高雄市長初選進入最後一天，立委林岱樺在今天（11日）下午在鳳山展開大車掃街，現場最吸睛是她頂著超短髮全新造型登場。面對媒體詢問，她僅留下一句：「為了高雄，我要變更強。」隨即上車開始掃街，為初選最後倒數投下震撼彈。

林岱樺超短髮造型亮相　民眾議論

林岱樺超短髮造型亮相　民眾議論

跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

網紅環島發貼紙　50改裝車友深夜聚柴山引警關注

網紅環島發貼紙　50改裝車友深夜聚柴山引警關注

YTR儒哥「青菜樂園」遭砸店　送壓驚紅包提告

YTR儒哥「青菜樂園」遭砸店　送壓驚紅包提告

高雄郵輪麗星郵輪觀光效益高鐵補助海上演唱演唱經濟沈文程于台煙

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

