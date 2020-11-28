金士傑伴105歲飛官老父回味戰時點滴　見證空軍建軍百年榮耀

▲金士傑陪同105歲飛官老父回味戰時點滴。（圖／取自青年日報，下同）。（圖／取自青年日報）



記者林銘翰／新北報導

適逢中華民國空軍100歲生日，國防部空軍司令部與新北市文化局28日邀請高齡105歲的飛行員金英與其次子金士傑，及知名戲劇「一把青」的原型人物李家驤參觀「空軍百年建軍史特展」，透過觀看珍貴的歷史文物，一同見證空軍百年經過及點滴。

為使國人了解空軍百年的光榮歷史，空軍司令部與新北市文化局分別於國軍歷史文物館、空軍防砲舊址「三重一村」，異地聯合舉辦「榮耀輝煌一世紀-空軍百年建軍史特展」，並邀請金英、金士傑，以及李家驤參觀展覽，一同緬懷空軍先烈們的英勇事蹟。

空軍司令部表示，本次展場區分「篳路藍縷志冲天」、「剿擊赤敵穩軍心」、「抗戰禦侮抵強權」、「台海一縷繫千鈞」及「夜逐星空偵情資」等主題，陳設飛行頭盔、壓力衣及血幅等珍貴歷史文物，也特別規劃區間展出庶民生活的一面，例如以大口、中口、小口為單位的糧票，或是學生的公車月票、成績單等懷舊文物，真實呈現當年眷村之生活樣貌。

「爸，您看見了嗎？那是我們以前住的地方啊！」，參展過程中，金士傑也利用國軍歷史文物館內陳展的模擬機體驗，找尋到兒時所居住的眷村，回頭與金英相視一笑，場面相當溫馨。

金英表示，100年來，每當中華民國面臨危急艱難的時刻，空軍官兵皆能認清時代使命，勇敢挺身而出，憑藉「我死國生」的勇氣 ，以長空鐵翼築起鋼鐵長城，保衛民眾安居樂業的生活。

金英也特別感謝空軍司令部、新北市文化局致力推展全民國防，透過陳展許多珍貴歷史文物，增進國人對於國防事務的認知，以建立「責任一體、禍福與共、安危同當」的全民國防共識，共同提升總體國防力量。

金英強調，他有信心空軍歷經百年的淬鍊，必能克服任何險阻，繼續保衛國人下一個百年、千年、萬年。

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