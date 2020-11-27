放話1打35！林為洲1秒「鎖喉」KO陳柏惟　藍委圍毆拖著打

▲國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台，陳柏惟突襲鄭天財遭林為洲鎖喉反制。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者蔡文鈴、羅婉庭、林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日13度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立院黨團準備「豬內臟、豬皮」大亂議場，民進黨立委上前擁護蘇貞昌報告；而放話要「1打35」的基進黨立委陳柏惟趁機突襲出手打國民黨立委鄭天財，結果遭立委林為洲鎖喉反制。

為讓蘇貞昌順利上台進行施政報告，民進黨立委林俊憲、王美惠、高嘉瑜、林楚茵等人在一旁護駕，未料國民黨立委突然拿出一桶桶的豬內臟、豬皮上前潑灑，現場一陣混亂。

綠營立委吳秉叡、黃國書、蔡適應立刻上前助陣，圍起一道人牆保護主席台，鄭天財則動手推擠，雙方衝突正式爆發。

一旁的民進黨立委洪申翰也和國民黨立委林為洲起了衝突，民進黨總召柯建銘出面勸架卻無法制止，雙方就在議場地板上開打。

而陳柏惟卻突然動手打鄭天財，將他過肩摔，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣，林為洲立刻向前使出「鎖喉功」把陳柏惟架住，國民黨立委逮住機會趁機圍毆，最後，陳陳柏惟被林為洲拉離，現場火爆氣氛才稍微趨緩。

▲畫面右上方，陳柏惟把鄭天財過肩摔。（圖／記者宋良義攝）

▲陳柏惟把鄭天財過肩摔後被國民黨立委包圍架出去。（圖／記者宋良義攝）