F-16飛官失聯5天！同隊機工長反鎖寢室輕生亡　「最後互動」曝光

▲F-16戰機。（示意圖／記者李毓康攝，非失聯戰機）

記者黃翊婷／綜合報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，沒想到22日又發生同隊機工長於寢室輕生的事件。據了解，自裁身亡的黃姓士官長平時與蔣正志感情很好，22日晚間6時許他趁著同寢室學弟外出買東西的空檔，反鎖房門走上絕路，直到2個小時後才被人發現，送醫急救仍宣告不治。

失聯飛官蔣正志隸屬空軍花蓮基地第26作戰隊，17日晚間6時05分從花蓮基地出發，駕駛F-16戰機起飛，短短2分鐘後，雷達上的光點卻突然消失，消失地點位於花蓮機場東北面8浬海域；軍方經過連日搜索，在花蓮機場060方位、9海浬位置，深度約1000多公尺的深海確認到黑盒子的訊號，並在附近海域發現金屬反應，目前仍在進行打撈作業。

▼▲蔣正志駕駛戰機起飛2分鐘後突然失聯。（圖／記者蕭可正攝）

然而，就在蔣正志失聯5日後，同隊的黃姓士官長選擇在營內寢室走上絕路。據了解，黃姓士官長與蔣正志交情不錯，兩人平時感情很好，22日晚間6時許他拿錢請同寢室的學弟幫忙買東西，接著反鎖於寢室內輕生，直到晚間8時許才被人發現，緊急送往花蓮國軍醫院搶救，最終仍宣告不治。

由於事發時機敏感，一度掀起外界猜測黃姓士官長自殺是否與戰機失事有關。對此，空軍司令部22日晚間發表聲明強調，黃姓士官長主要負責地面裝備，這次的輕生事件與戰機失事無關，外界不應隨便臆測，司令部已派幹部陪伴、協助家屬處理相關事宜，後續也會配合調查事發原因，同時要求各單位加強尊重生命教育以及心理輔導。

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