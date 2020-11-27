邱顯智站椅子上質詢　怒嗆國民黨「連當在野黨都不會」

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的人數優勢擁護下，蘇貞昌終於在混亂中順利上台進行施政報告。時代力量立委邱顯智質詢時一度遭到國民黨立委楊瓊瓔等人的阻擋，也讓邱顯智一度怒嗆「請不要佔用小黨質詢的時間」，隨後更直接站到質詢台的長椅上發言，蘇貞昌也在多位民進黨立委包圍保護下，順利登上備詢台答詢。

蘇貞昌27日上午第13度赴立法院進行施政報告，藍綠雙方一早皆發布甲級動員，民進黨團憑藉著人數優勢，迅速保住主席台、官員席等位置。立法院長游錫堃於上午10時進入議場宣布開會，並且通過民進黨團提議，本日會議不進行報告事項、僅處理討論事項，邀請蘇貞昌上台進行施政報告。

在民進黨立委的擁護下，蘇貞昌約於上午10時19分上台施政報告，國民黨團則拿出豬內臟、豬皮撒向發言台，企圖杯葛蘇貞昌進行報告，蘇貞昌最終在多位民進黨立委的包圍下，於10時23分結束近5分鐘的施政報告。

▲時代力量立委邱顯智因視線被藍綠立委阻擋看不到對面的蘇貞昌院長，乾脆站到椅子上質詢。（圖／記者李毓康攝）



本日會議登記的質詢名單為國民黨立委林為洲、民進黨立委高嘉瑜、時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委鄭麗文、民進黨立委陳素月、黃秀芳、吳思瑤，眼看朝野於議場內僵持不下，民進黨立委皆改為書面質詢。

邱顯智質詢時，包括楊瓊瓔在內的多位國民黨立委，一度上台阻撓邱顯智站上質詢台，邱顯智也當場向國民黨團表達抗議，怒嗆「請大家互相尊重，不要佔用小黨質詢的時間」。

隨後，在民進黨團總召柯建銘等人的協調下，才讓邱顯智順利站上質詢台，而蘇貞昌、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人也在多位民進黨立委的保護下接受備詢。

眼看國民黨立委持續於議場內吹哨子、汽笛抗議，邱顯智質詢到一半時也站上質詢台上的長椅，更怒嗆國民黨身為最大的在野黨，卻連當在野黨都不會，「可以等自己質詢的時間再來抗議」。

邱顯智怒批，林為洲質詢的時間都沒人干擾，國民黨立委卻不讓小黨完成質詢，實在非常惡劣，也引來民進黨立委紛紛拍手附和，游錫堃也當場表示，請各位委員尊重質詢委員的時間。

▼時代力量立委邱顯智質詢時遭國民黨立委吹哨及口號鼓躁一路干擾，怒嗆國民黨連怎麼當在野黨都不會。（圖／記者李毓康攝）



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