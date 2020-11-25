運8反潛機擾台！我空軍廣播驅離　11月累計36架次共機

國民黨立委李德維日前指出，109年1月到8月，共有9萬1364人參加徵兵體檢，其中免役體位竟有2萬855人，佔比22.8%。對此，國防部近日已預告修正役男《體位區分標準》第2條附件，將免役身高自157公分下修至154公分，視力部分更加註「最佳矯正視力未達0.6者」才能免役。