豬內臟突飛出來！蘇貞昌念完施政報告：這是最黑暗也是最好的時代

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨團提案變更議程，直接讓蘇貞昌報告。立法院長游錫堃於上午10進入議場主持議事，蘇貞昌靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告，但過程相當狼狽。國民黨在台下拿出豬內臟、豬皮撒議場，及汽笛喇叭高聲抗議，並高喊「違法院長」、「院長不中立，程序不正義」、「無恥蘇貞昌、下台」、「萊豬滾出去」。

▲行政院長蘇貞昌，遭藍營杯葛。（圖／記者林敬旻攝，下同）

在約5分鐘的施政報告中，蘇貞昌表示，當全世界已有超過6千萬人確診武漢肺炎，140萬人死亡，許多國家鎖國、封城、停課，禁止人民出門的此時此刻，我們仍然正常生活、開會上課，欣賞國慶煙火、看職棒，台灣真是亂世中的福地。

蘇貞昌表示，面對中國大陸嚴峻的打壓，蠻橫不講理，幾天前中國共產黨把他列為頭號戰犯，但他不憂不懼，要守護國人的健康。蘇揆回想，去年他上任院長的第一天，就到機場為非洲豬瘟全程把關，對他而言，一路走來為這個國家為這塊土地所做的努力，深知肩膀上有著對這個國家的責任。

蘇貞昌指出，在蔡英文總統領導下，這些年來台美關係逐步升溫，美國是最有力量堅定支持台灣的友邦，朝野政黨必須知道台灣必須要走向國際、對國際經貿的聯絡，如果這步不能跨出去，不管哪一黨執政，我們都要為台灣。

針對萊豬議題，蘇貞昌則表示，特別要請國人放心，一定會為國人的安全把關 這段期間政府守住了非洲豬瘟、抵擋了武漢肺炎，經濟表現亮眼，從出口到股市，各種經濟指標，都創下歷史新高、更穩居亞洲四小龍第一名。

至於食安議題方面，蘇貞昌則說，一定會以防制豬瘟、武漢肺炎的魄力和效力，嚴格把關，透過實地查廠、逐批查驗、貨號溯源、清楚標示、市場稽查，從大到小一路緊盯，「從海關到廚房」，讓消費者一目了然，對學校營養午餐我們嚴格把關。

蘇貞昌說，這段期間產業轉型、經濟發展、人文民主各方面積極推動，過去我們做出許多成績，但是不能自滿，「我們同舟一命，撐過艱苦的一年」

最後，蘇貞昌引用前英國首相邱吉爾名言「這是最黑暗的時代，也是最好的時代」， 這是最黑暗的季節，也是光明的季節；蘇揆期勉勵朝野立委「安身立命的地方，守住台灣，走向世界」。

▼立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）