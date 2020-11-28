F-16戰機將完成「天安特檢」　12月初可望全面復飛

▲空軍F-16戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，空軍司令部隨即宣布141架F-16戰機全面停飛，將全數戰機實施「天安一號」特檢，特檢完後再規劃復飛。據了解，F-16戰機部隊預估在12月初全面完成特檢，屆時F-16戰機部隊將可全面恢復戰備。

蔣正志17日晚間駕駛F-16戰機執行夜航訓練，起飛2分鐘後卻突然失聯，國防部副部長張哲平18日在立法院受訪時表示，花蓮、嘉義基地的F-16戰機部隊已進入「天安特檢」，特檢完畢後才會復飛，特檢期間，相關任務由台南、台中兩基地IDF戰機接替，「戰備上沒有問題」。

空軍司令部督察長李大偉少將21日也指出，F-16戰機部分預計23日規畫復飛計畫，計畫核定後會按照計畫執行，在安全無虞之下才會順利開飛，預計在11月底後才可能啟動F-16正常訓練。

▲花蓮F-16戰機失聯，反潛機P-3C、錦江軍艦搜索畫面。（圖／記者陳煥丞攝）



據了解，空軍目前有140餘架F-16戰機，部署於嘉義、花蓮等地，另有數架在美國路克空軍基地（Luke Air Force Base）受訓，軍方評估12月初可完成特檢，F-16可全面恢復戰備。

此外，國防部副參謀總長丘樹華中將28日也前往花蓮港，關心搜救船隻的泊港整備情形、瞭解船內儀器裝備狀況，並慰問相關人員。

丘樹華要求，海軍大氣海洋局繪製海底地形剖面圖、標定戰機殘骸落點區域，民間探勘船「奧黛麗絲號」及國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心「勵進號」研究船則密切合作搜救，透過聽音定位、分析海洋物理調查數據等，縮小作業目標區。

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