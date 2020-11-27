「放過台灣人！」 國民黨豬內臟大戰後怒轟：誰進萊豬誰吃萊豬

記者羅婉庭／台北報導

藍、綠黨團27日在議場內發生激烈衝突後，行政院長蘇貞昌也於混亂中進行施政報告，會後國民黨團在場外召開記者會，黨主席江啟臣表示，因為今天從開議到結束，都不符合議事規則，全天下來程序都是違法的，所以蘇貞昌的施政報告並無完成。

▲行政院長蘇貞昌接受質詢，民進黨立委團團戒護。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣表示，顯然民進黨對萬上人上街頭根本無動於衷，如同總統蔡英文不願來立法院報告，硬幹硬闖就是要開放萊豬，蘇貞昌也在立委護航下上台草率念完施政報告，但是「報告並沒有完成」，因為今天從開議到結束，都不符合議事規則，全天下來程序都是違法的，所以國民黨今天並無對他質詢，僅持續抗議，「誰進萊豬誰就吃萊豬」。

江啟臣表示，如果人民健康不是國家利益，什麼才是國家利益？難道萊劑廠商？賣萊豬的廠商嗎？請蔡英文懸崖勒馬，倒數最後35天，放過台灣人民吧。

林為洲說，萊豬、內臟即將要進口，國民黨執政時期從未開放進口內臟，反觀民進黨以前罵得這麼兇，如今卻變本加厲。他諷刺「全豬含內臟在1月1日後全民都吃得到了！」國民黨已經退一步協調，但民進黨卻連查廠、標示清楚都不願意。

林為洲指出，很抱歉今天用了很多豬內臟，就是為了要凸顯出問題，行政院農業委員會前主任委員陳保基以前在美國查廠時，內臟都是棄置滿地，在屠宰過程中就是剖開豬隻後就被丟到一邊，其他會食用的才會到冷鏈處理，沒有衛生問題，因為美國人根本不吃。

林為洲表示，在美國總統當選人拜登上任前都還有機會，做到全變查廠、含不含萊劑標示清楚，就做到這兩點就好，這兩個訴求國民黨會繼續努力。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）







▲行政院長蘇貞昌接受質詢，民進黨立委團團戒護。（圖／記者林敬旻攝）







▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）