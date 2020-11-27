圖／國民黨豬內臟血腥襲擊　蘇貞昌面露尷尬快步離開立法院

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨團提案變更議程，直接讓蘇貞昌報告，而蘇貞昌最後靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告，但遭到藍營用豬內臟襲擊，過程相當狼狽。蘇貞昌在歷經時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委鄭麗文質詢後，於中午12點40分離場，面對媒體時，面露尷尬，全程不發一語。

▲行政院長蘇貞昌遭藍營杯葛後，快步離開立法院。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌上台後，國民黨團拿出豬內臟、豬皮撒議場，及汽笛喇叭高聲抗議，民進黨團用珍珠板護住蘇貞昌，雙方隨即爆發推擠衝突。此外，國民黨也在台下鳴笛、吹哨鼓譟抗議，並高喊「違法院長」、「院長不中立，程序不正義」、「無恥蘇貞昌、下台」、「萊豬滾出去」。

過程中，基進黨立委陳柏惟更動手打國民黨立委鄭天財臉部，國民黨立委鄭正鈐跟民進黨吳秉叡打到兩人雙雙倒地，嗆聲要一個打35個藍委的基進黨陳柏惟，因為推到鄭天財，被林為洲等國民黨立委包圍追打。

會後國民黨團在場外召開記者會，黨主席江啟臣表示，蘇貞昌也在立委護航下上台草率念完施政報告，但是「報告並沒有完成」，因為今天從開議到結束，都不符合議事規則，一早下來程序都是違法的，國民黨今天並未對他質詢，僅持續抗議，「誰進萊豬誰就吃萊豬」。

▼行政院長蘇貞昌施政報告慘遭國民黨的「豬內臟」攻擊，場內雙方互相回擊。（圖／記者林敬旻攝）