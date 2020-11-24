美國官員離台這天…2架次共機擾台　我空軍防空飛彈追監

▲國防部24日晚間證實，共軍派遣2架次共機擾台。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／台北報導
美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人，22日傍晚搭乘專機降落松山機場，展開為期3天秘密訪問行程，訪團將於24日晚間7點搭專機離開。然而，美國官員離開這天，國防部24日晚間證實，共軍派遣2架次共機擾台。
▲運8遠干機11月24日擾台。（圖／國防部提供）
國防部證實，共軍24日派遣運8反潛機、運8遠干機各1架次進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
▲運8反潛機11月24日擾台。（圖／國防部提供）
根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，11月共累計35架次共機，分別是11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次；11月3日運8反潛機1架次；11月4日運9通信對抗機1架次；11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次；11月6日運8遠干機1架次；11月10日運8反潛機1架次；11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次。
另外還有，11月12日8反潛機1架次；11月14日運8遠干機1架次；11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次；11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；11月17日運8遠干機、1運8反潛機；11月18日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次以及運9通信對抗機1架次；11月21日1架次運8技術偵查機、1架次運8反潛機；11月22日1架次運8反潛機，以及11月23日1架次運8反潛機；11月24日1架次運8反潛機、1架次運8遠干機。