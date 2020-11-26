「空軍一號」座機隊女空服士亮麗登場　網：美麗顯現在外貌及專業

▲座機隊上士盧書融。（圖／翻攝自青年日報臉書）

政治中心／台北報導

俗稱「空軍一號」的軍方波音737-800行政專機，提供政府總統出訪使用。《青年日報》的「穿軍服，讚！」活動，日前秀出隸屬空軍松山基地指揮部下轄的總統專機單座機隊上士盧書融，其出色的外表搭配一襲執行總統專機勤務時的勤務服裝，引發網友熱議，有人表示，「美麗，不只顯現在外貌上，還有妳的專業上」。

盧書融自空軍航空技術學院畢業後，於2018年加入空軍松指部座機隊服務，目前擔任「空軍一號」的上士空服士官，談到個人願景，她透露是「當你覺得辛苦，代表正在走上坡路」。而《青年日報》臉書稱讚，「專業的微笑與態度最完美」。

除了盧書融出色的外表吸引網友留言表示，「姊好美」、「美麗，不只顯現在外貌上，還有妳的專業上」以外，其身穿的勤務服裝也讓民眾相當好奇，詢問「為什麼不穿一般制服就好？」對此，有網友解答，根據派遣任務屬性不同，就會有不同的任務服裝；也有人指出，「這是執行空軍一號勤務制服，如果是福克或畢琪專機才會穿軍便服」。

另外根據《自由時報》引述熟知專機勤務的軍方人士說法，指出空軍松山基地指揮部下設有專機隊丶座機隊兩個行政專機單位，座機隊指的是正副總統飛行任務使用的波音737-800行政專機，專機隊使用的則是福克50及畢琪1900兩款專機。他也透露，若執行的不是正副總統專機勤務時，空服士則會穿著淺藍色的軍便服。