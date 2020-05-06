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簽紓困切結書「疏漏資料」被法辦？龔明鑫：不可能的事！

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記者蔣婕妤／台北報導

6日是政院擴大紓困加碼1萬申請首日，不過，卻被民眾抱怨申請手續繁雜、盼能「簡化程序」。此次紓困在資格認定部分，民眾可以簽「切結書」簡化手續，但如果是疏漏資料會不會因此「被法辦」？政委龔明鑫強調，除非是故意、隱匿，不然不可能因為少帶資料就被追討紓困金或被法辦。

為簡化申請程序，衛福部長蘇麗瓊強調，民眾只需攜帶身分證，而戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

針對民眾關心的切結書議題，蘇麗瓊說明，除非是很顯然不實，或是有人去檢舉，基本上來講政府不會積極去查，例如有人有九本存摺，但他只帶了七本，故意遺漏另外兩本很有錢的存簿，那麼才會有相關的民事或刑事責任。

龔明鑫強調，如果不是故意的，單純疏漏不會有法律責任，紓困金也不用退還，重點在是否是故意、隱匿，沒有這麼嚴重，說要法辦是不可能的事。

至於如果是帶齊資料能否加快手續時間，蘇麗瓊表示，現場帶齊會減少手續時間，希望以三天審核、五天撥款為原則，有縣市很順利，也有的縣市表達有困難，希望今天相關程序都能上軌道，對於基層跟落空的民眾再次致歉。

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