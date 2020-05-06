紓困金被銀行拿去抵押卡債違法　勞動部：處理後民眾已拿回補助

▲勞動部次長林明裕出席6日紓困陳時中記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委周春米6日指出，有民眾向勞動部申請3萬元急難救助金，卻因為積欠卡債，被銀行凍結強制執行。對此，勞動部次長林明裕同日出席「紓困陳時中」記者會時表示，依據《紓困振興條例》規定，補助金不得作為抵押等標的，相關案件勞動部已介入處理完畢。

周春米指出，該民眾向她陳情表示，好不容易申請到的急難救助，但因為之前有積欠債務，在入帳後卻馬上受到法院扣押，所謂急難救助馬上又變成兩手空空。周春米因此批評，欠債需還債也是社會中的鐵律，但本次紓困救助的目標族群，都是有迫切需要的弱勢勞工或自營工作者，因此若是急難救助金可以被強制執行的標的，恐怕不符合紓困、救助的用意。

對此林明裕表示，按照《紓困振興條例》規定，補助金額不得作為抵押、扣押等等的標的，所以現在申請過程中，勞工這些紓困的金額，勞動部在申請表都有註記「您可用匯款得到這筆金額」，也可以「申請線金支票」，到銀行就可以領現金。

林明裕指出，勞動部了解之後，有少數民眾金融機構帳戶被查扣，遂發給當地金融機構正式公文，「大家都解扣了」，所以這些機構有還給當事人紓困補助金額。

至於有多少人發生類似事情，林明裕透露，目前據他所知共有三件，勞動部全都處理了；但是其他一萬一千多件現金支票，「他們都是拿支票就可以了」。林表示，其他民眾有相關情形，勞動部也樂於協助。

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