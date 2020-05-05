民眾跑公所撲空...狂洗版蘇貞昌「紓困1萬現金」　行政院道歉了

▲行政院政委龔明鑫。（圖／翻攝行政院直播）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌4日舉行記者會，宣布加碼弱勢無保工作者及農漁民可領一次性1萬元現金，而無保工作者即日可申請，不過有許多民眾立即前往公所辦理卻撲空。對此，行政院政務委員龔明鑫5日表示，行政步調未齊一，他表達歉意。

龔明鑫指出，急難救助政策宣布，大家覺得是好政策所以去申請，但因行政步調問題，沒有說明清楚，他要表達歉意；不過，目前政院已已經跟衛福部有溝通，他強調無加保工作者明天（6日）就可以申請。

行政院4日公布擴大紓困補助方案，蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請，預估18萬人受惠。

政策一出，許多民眾湧進各地區公所想申辦卻撲空，網友紛紛湧入蘇貞昌臉書批評，「補助台上說得好聽，實際讓人期待落空時真的很生氣」、「建言蘇院長，找底下人私訪，鄉鎮區公所社會科，去問政府疏困施行政策」、「懷念3600的消費券……」、「真的不懂到底為什麼還要看家庭平均所得？？？對離鄉工作的人很不公平⋯」、「講的很大氣，申請起來很小氣……」。

國民黨團5日召開記者會，蔣萬安痛批，民眾聽聞即日起可以申請補助，跑到區公所才知道申請公文都還沒下來，今早基層人員一到辦公室看到厚厚的申請文件，都不知道怎麼處理，質疑「是要看基層癱瘓嗎？」更凸顯昨天公布方案相關配套都沒準備好，為何不從善如流發現金。

總召林為洲表示，前陣子基層民眾從藥局排隊買口罩，現在銀行也在排隊要貸款，審查資格慢，連區公所也在排隊領補助，且政策一出，公務人員都還不知道怎麼處理，就對外跟民眾說可以申請，在折騰老百姓嗎？

▲ 行政院新紓困方案引發民怨網友灌爆蘇貞昌臉書。（合成圖／ETtoday資料照、蘇貞昌臉書）