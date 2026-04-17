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李貞秀精品秀不完！穿12萬Valentino洋裝上節目　腳踩法國鞋王搭愛馬仕

記者鮑璿安／綜合報導

民眾黨日前決議開除李貞秀黨籍，她也同步喪失不分區立委資格。15日她回到立院打包個人物品，除了動向備受關注，一身精品穿搭同樣成為焦點，即使在卸任時刻，造型依舊維持一貫高調風格，光是Dior外套就要價17萬元，而手中的愛馬仕Garden Party托特包市價約14萬元，在愛馬仕包款中屬於相對低調卻不失份量的選擇。

▲▼民眾黨立委李貞秀開撕黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡風波未平，今日李貞秀立委辦公室前再度開砲怒轟黃國昌陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀選擇以一套帶有女人味的灰色洋裝，來自美國品牌Diane von Furstenberg。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼李貞秀 。（圖／翻攝自YouTube、愛馬仕官網）

▲愛馬仕Garden Party托特包，以馬鞍釘釦為主打特色，維持俐落方正的輪廓。（圖／愛馬仕官網）

▲▼李貞秀 。（圖／翻攝自YouTube、愛馬仕官網）

▲日前上節目時李貞秀還換上Valentino橘色洋裝 。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯、品牌官網）

當天李貞秀選擇以一套帶有女人味的灰色洋裝，來自美國品牌Diane von Furstenberg，細緻鏤空紋理讓整體多了柔和層次，外搭一件Dior外套撐起氣場。這件外套剪裁俐落搭配低調的植物花紋設計，單價約落在17萬元左右，成為整體造型最有存在感的單品，鞋履則是法國頂級鞋履品牌Roger Vivier 方扣平底鞋。包款選擇愛馬仕Garden Party托特包，以馬鞍釘釦為主打特色，維持俐落方正的輪廓，實用與精品辨識度兼具，市價約14萬元，李貞秀也不忘掛上小馬吊飾彰顯童趣感，整身搭配加總總價粗估突破30萬元。日前上節目時李貞秀還換上Valentino橘色洋裝，剪裁簡單但要價不菲，單件價格破12萬元。

▲▼李貞秀穿Dior、提愛馬仕包出席中評會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李貞秀穿Dior、提愛馬仕包出席中評會。（圖／記者呂佳賢攝）

李貞秀喜愛精品不是秘密，對HERMES（愛馬仕）更是情有獨鍾，像是她也曾經拎著入門款的「便當袋」Bride-a-Brac收納包，主打實用輕便路線，不少人都會當成日常包款進行搭配。而她在宣誓就職時也踩著標誌性愛馬仕純白皮鞋，如此高奢的穿搭都成為大家討論焦點。

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