搬家式搭火車！她硬拖8大袋行李畫面曝　害車班延誤旅客狂譙

▲女子違法攜帶8大件行李上車堵在走道上。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵員林車站今（15）日早晨發生一起罕見的旅客糾紛！一名女子攜帶多達8件以黑色大塑膠袋裝著的行李，企圖強行搭乘區間車，超出台鐵隨身物品規定，而她拒絕配合站方與警方勸導，一度造成列車延誤，引發在場旅客群情激憤，大罵她自私自利。

根據鐵路警察局台中分局員林派出所說明，今日上午8時40分許接獲通報，一名39歲劉姓女子帶著8件沉重行李，出現在員林車站第一月台，準備搭乘3167次南下區間車。由於行李件數與體積明顯違反台鐵隨身行李規定，列車長當場發現並予以勸阻，警方隨後也趕赴現場維護秩序。

▲女子違法攜帶8大件行李上車全堵在走道上。（圖／翻攝自爆料公社）

現場目擊旅客指出，該名女子在列車進站前，就已被一名富有正義感的男乘客當眾呵斥，要求她顧及公德心。沒想到女子全程採取「冷處理」，完全無視旁人指責，自顧自地將一袋袋物品搬進車廂。

當站長與警察上車宣讀法條、要求解除運送契約時，該女子仍不斷找理由試圖「喬」出更多空間，就在警方試圖幫忙移動行李、以加快處理進度時，她突然情緒激動地大喊「不准動我的東西喔！」經台鐵公司與劉女協商後，最終同意她攜帶2件隨身行李上車，其餘6件則暫放在月台安全處所。由於劉女現場並無恐嚇或攻擊他人的行為，列車長同意讓她帶著2件行李搭乘區間車南下。

據旁人猜測，該名女子疑似為了節省運費，才會一次攜帶這麼多行李，警方呼籲，民眾搭乘公共交通工具應遵守秩序，遇有糾紛應理性溝通，或通報警方到場協助，以免觸法。