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無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你…「符合4條件」就能領

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▲▼行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊各大產業及國人生計，除了行政院4日公布的擴大紓困方案外，衛生福利部也新增「急難紓困實施方案」，擴大補助對象，除了原有工作，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因為疫情而使工作或家戶收入減少，導致家庭生活受困者，透過5張圖表帶你看懂怎麼申請。

行政院 4日公布擴大紓困方案，閣揆蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請。衛福部也公布擴大方案的計算公式、申請資格、審核標準表以及各地區最低生活費情形等，進一步說明申請流程。

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▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲各縣市申請資格一覽表。（圖／衛福部，下同）

根據衛福部公布的「各地區每人每月最低生活費情形」對照表顯示，非6都縣市為1萬2388元，台北市為1萬7005元，新北市1萬5500元，桃園市1萬5281元，台中市1萬4596元，台南市1萬2388元，高雄市1萬3099元，金門縣、連江縣1萬1648元。

該擴大方案之申請條件必須符合4項要件：原有工作，因疫情影響工作及家戶收入減少，致家庭生活受困。未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。家戶收入＋存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）之總數／家戶人數＝當地每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍。

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

擴大方案計算公式：
［（家戶月平均收入＋家戶總存款）－15萬元*家戶人數］／家戶＝家戶每人每月生活費。家戶每人每月生活費＜1.5倍，核發1～3萬元；1.5倍≦家戶每人每月生活費≦2倍，則核發1萬元。

受理窗口為居住地鄉（鎮、市、區）公所，民眾填具申請書暨個案認定表，並檢附相關證明文書，送至受理窗口辦理，只要符合資格者，由公所發給急難紓困金1萬元，並以每戶1次為限。

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲因應疫情擴大急難紓困申請方法。

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