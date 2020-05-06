紓困金3萬入帳卻被「強制執行」　聲明異議領回後…他向蘇震清致謝

▲紓困金遭法院強制執行的當事人，異議領回該筆補助款後向立委蘇震清致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

勞動部的勞工紓困方案上路後，有民眾因為卡債問題，3萬元補助金遭法院強制執行而扣走。立委蘇震清接獲陳情後，積極幫忙處理。當事人也向法院聲明異議，法院查明已發還該筆補助金，並向蘇震清致謝。

▲蘇震清立院質詢。

勞動部發布「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」紓困方案，審核通過就一次核撥三個月補助金3萬元。為確保勞工可以領到這筆救命錢，4月21日公告的紓困特別條例增訂第九條之一規定，「自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。」

但卻有民眾向蘇震清陳情，表示3萬元補助金遭到凍結。經過查詢，得知是因為卡債問題，因某地方法院於4月23日寄出強制執行命令，郵局於24日收到，當天入帳的補助金即被扣走。當事人並另向法院聲明異議。

對此，蘇震清曾於5月4日質詢勞動部次長劉士豪。蘇震清認為，個案不能成為通案，對於被強制執行命令扣押補助金的民眾，勞動部應該先行把補助金補發給當事人，後續再由勞動部向銀行討回補助金。

5日晚，當事人連絡蘇震清，表示在向法院聲明異議後，補助金已經順利領回，感謝蘇震清及助理的幫忙。

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