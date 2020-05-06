領3萬比1萬簡單！紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」　衛福部臉書遭灌爆

▲政府近日擴大紓困措施，針對未加保的勞工、農漁民加發1萬元紓困金，不過連衛福部長陳時中親自試算門檻條件時，都坦言有點難算。（中央流行疫情指揮中心提供）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致國內經濟受衝擊，為協助弱勢民眾度過這次難關，政府近日擴大紓困措施，針對未加保的勞工、農漁民加發1萬元紓困金。不過每月最低生活費計算公式太過複雜，導致許多民眾相當不滿，甚至湧入衛福部臉書留言，「3萬爽爽發、1萬查身家，全民排富發3萬啦！」

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有不少民眾因這波疫情導致收入銳減，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對賣玉蘭花、舉廣告牌流動攤販及個人接案的無加保工作者，將透過今年1至4月總收入進行審核，更放寬到全家平均每人每月生活費，不超過當地每人每月最低生活費1.5至2倍，就能獲得1萬元的補助金。

▲行政院日前宣布擴大紓困方案，針對賣玉蘭花、舉廣告牌流動攤販及個人接案的無加保工作者，提供紓困金。（翻攝自衛福部臉書）

根據衛福部日前所公布，「家戶每人每月生活費」公式計算方法為〔家戶月平均收入＋（家戶總存款－15萬元＊家戶人數）〕／家戶人數，讓不少民眾搞得一頭霧水，昨（5）日連衛福部長陳時中親自試算時，都坦言有點難算。

雖然衛福部的本意是希望將錢花在刀口上，讓補助能夠更精準的發到因疫情而影響生計的民眾手上，還po出簡易圖表及公式，希望讓大家明白補助金的發放標準，不過許多網友仍然相當不滿，覺得這樣的作法反而讓大家覺得一頭霧水，紛紛湧入留言狠酸，「3萬爽爽發、1萬查身家，全民排富發3萬啦！」「領3萬都比領1萬簡單…」「門檻高又擾民的文字遊戲！永遠看的到吃不到的政策！」「感覺好像是利用補助在查逃漏稅！」



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