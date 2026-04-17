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威嚇台日？陸官媒駁斥上千漁船集結演練　東海漁民：天方夜譚

▲▼漁船。（圖／CFP）

▲漁汛期變「軍事屏障」？陸專家：東海捕魚季與外媒炒作期完全吻合。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

自2025年12月底起，包含法新社、《紐約時報》及日本共同社在內的多家媒體，接連引述數據分析公司報告，指稱東海出現上千艘中國漁船「非法集結」，甚至組成「300餘公里的巨型漂浮屏障」，目的威嚇日本與台灣。對此指控，中國官媒特地舉證，中國科研機構與相關專家的調查結果與數據，駁斥外媒報導「東海漁民列陣集結」的說法。

根據《環球時報》報導，62歲的浙江舟山老漁民陳雁平得知，在一些外媒的報導，他和許多在東海打魚的中國漁民已經成為「海上軍事力量」的一部分。「這不是天方夜譚嗎？」陳雁平忍不住大笑，在東海打了一輩子魚，從沒想過會跟外媒口中的「軍事行動」扯上關係。

每年9月到次年的4月底，是東海捕魚的黃金時期。每到這段時間，陳雁平和許多浙江舟山的漁民都會應時而出，前往東海海域捕魚。

自2025年12月底起，包含法新社、《紐約時報》及日本共同社在內的多家媒體，接連引述數據分析公司ingeniSPACE的報告，指稱在東海發現上千艘中國漁船「非法集結」，甚至組成「300餘公里長的巨型漂浮屏障」，把正常的漁民勞作冠上「軍事屬性」的帽子。

根據同一份「報導素材」，日本《共同社》今年2月初報導指出，這道由漁船組成的「漂浮屏障」是「中國漁民參與的一場軍事演習」。報導還引述分析人士的觀點稱，自去年11月以來，中日關係緊張局勢不斷升級，這些船隻意在向日本「發出警告」。

陳雁平對此直言，「就漁民而言，船永遠都要跟著魚走。」他告訴《環球時報》，「如果出現很多漁船在某一個時間段聚集在同一片海域的情況，主要是因為不同季節會有不同的漁汛期，漁船在某一海域發現了魚群聚集，就會蜂擁而來。」

陳雁平以他所在的漁業公司為例，每到漁汛期，公司就會有近50艘百噸級的漁船去東海捕魚，在他生活的浙江省舟山市普陀區，像這樣活動在東海的漁船就有上千條。「有經驗的船長都知道什麼時候去什麼海域捕什麼魚。」陳雁平稱。

報導稱，根據中國的伏季休漁制度，為保護周邊海域魚類等資源在夏季繁殖生長，每年的5月1日至9月中旬為東海的禁漁期，9月16日至次年的4月30日為開漁期，東海正式進入捕撈的黃金季節，與「外媒炒作的漁船活躍期與東海的捕魚季高度吻合。」

上海海洋大學數據中心數據圖則顯示，外媒報導中，2025年12月「上千艘中國漁船在某一海域集結成兩列數百公里‘平行隊形」的情況並不存在，實際檢視中國漁船的AIS數據繪制的中國近海漁船AIS分布熱點圖，在外媒報導划定的區域中，並未出現漁船密集聚集的情況。

外媒報導臆測的「中國漁船接受『神秘力量』的統一調度」，同時前往同一海域聚集「戰術感」，背後「驅動力」可能就是漁民利用衛星遙感技術、船載探魚儀，可以在茫茫大海抓到魚群蹤跡，自然出現集體捕魚現象。

中國社會科學院和平發展研究所研究員楊霄指出，外媒捕風捉影報導，其實是別有用心的外方勢力長期惡意曲解和持續蓄意打壓中國漁業發展，特別是中國遠洋漁業。

楊霄表示，這次把中國漁民在東海的漁業活動與「軍事行動」強行關聯，更是牽強附會、變本加厲。外媒用「科學手段」包裝「預設觀點」就是認知戰，反覆炒作各種漁業現象，製造非法捕撈、越界捕撈甚至軍事行動之類的話題，意圖就是想抹黑中國。

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