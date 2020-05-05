賣玉蘭花、舉廣告牌如何判定？　請領民眾簽下這張切結書即可！

▲行政院政務委員龔明鑫召開記者會。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎疫情的衝擊，行政院的紓困方案，第一階段針對急需的民眾，基本上多已可領到；第二階段則強化補助需要的人民，設定「有工作，但無加保者」，且列入排富限制，如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤商等。但是，如何認定也讓外界疑惑，但事實上政府皆有放寬，只要簽下切結書即可，政府則保留審查權利。

行政院公布擴大急難紓困，發現金1萬元給沒有加入軍、公、教、勞、農保，以及未領其他政府紓困補助；另外，也加入排富審查，1-4月份的家戶總收入，除以4個月，再除以家戶人口，也必須審核存款，家戶內每人存款15萬元免納入計算。

但是，賣玉蘭花、舉廣告牌工作者、流動攤商等如何判定，成為外界討論的焦點之一。對此，其實，政府已經放寬審查方式，不需要證明自己賣玉蘭花，只要簽切結書即可，言下之意，就是只要聲明自己賣玉蘭花，政府就會認可，但政府還是保留審查權利，財政部會去勾稽財產和收入。

舉例而言，許多人平時打些小零工，但存款有幾百萬，甚至小孩可能在國外工作，這些人要如何排除，則由財政單位來勾稽相關的財產跟收入進行判定；而相關需要請領的民眾只需簽切結書即可。

▼賣玉蘭花、舉廣告牌與流動攤販等，簽切結書即可。（圖／讀者提供）



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