蘇貞昌加碼...民眾擠爆櫃檯　北市區公所：「看新聞才知道」狂接500通電話

▲松山區公所湧入民眾詢問。（圖／北市民政局提供）

記者楊亞璇／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，針對弱勢無保者、農漁民，排富後加發一萬元現金。不少民眾昨天跑區公所卻申請不到，現場人員也搞不清楚狀況，一片混亂，讓不滿民眾留言灌爆蘇貞昌臉書。北市區公所5日表示，他們是看新聞才知道，呼籲中央事先溝通。

行政院4日公布擴大紓困補助方案，蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請，預估18萬人受惠。

北市松山區公所主秘賴燕綢指出，4日中央發布新聞後，大約10點開始民眾大量湧入區公所，下午人潮開始多，民眾看到想說可以領就跑來，想要了解資格，一整天7、8個人電話接了500通，到現場臨櫃詢問也有超過250個人，櫃檯擠爆，甚至一度排隊20人，還需要內勤同仁支援，向民眾說明申請應具備的資料，像是攤商沒有證明文件，可以拍個照從寬認定，至今也尚未收到中央給的公文。

賴燕綢坦言，他們看到新聞才知道，當時詢問社會局後，社會局也不曉得，呼籲中央與地方要有溝通橋梁，告訴地方現在要推什麼方案，要請地方怎麼配合，應該事先溝通，做起來更順手。

北市社會救助科陳肯玉表示，4日也是看新聞才知道，社會局有超過百通電話接不完，還有不理性的民眾不滿自己拿不到補助；現在統一請區公所收件，採書面審核，審核系統可以查到財稅資料，可以看到民眾存款、收入有多少 ，因此民眾不要提供財稅資料，但是疫情收入減少情形，需要民眾舉證，沒有投勞保者像是舉牌、賣玉蘭花、攤販等，需證明自己有在工作，可以提供照片或是進貨證明。

陳肯玉表示，只要帶著身份證、存摺影本、舉證資料即可申請，若沒有舉證資料可以需切結書，她強調會從寬認定，由於新方案6日才上線，若這兩天有民眾繳交書面資料，會在6日幫忙匯入系統，紓困條件放寬後，中央也已匡列約1億2千萬預算給社會局。