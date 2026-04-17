引進印度移工惹議　國民黨團提案要求卓榮泰赴立院專報逕付二讀

▲卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

政府擬開放印度移工，國民黨團今（17日）在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台，對我國整體的勞工政策與社會治安衝擊及相關配套防治作為」專案報告，並備質詢。依黨團共識，此案不表決，逕付二讀交付協商。

國民黨黨團總召傅崐萁今在黨團大會後受訪表示，今天院會議程，比較重要的事情就是印度移工，在野黨希望卓榮泰能到立法院跟全民說明清楚。

傅崐萁指出，印度移工到底會如何進入台灣？而台灣又有什麼樣的需求，需要引進大量的印度移工？畢竟現在國內逃逸外勞將近10萬人，政府對策到現在莫衷一是，然後又要再開放新一批與台灣文化不同的移工，所以政府必須要有完整、安全，讓社會能夠安定的配套。

國民黨團指出，該議題早在2023年即引起當時社會大眾和在野黨質疑，民進黨政府卻操作成「假消息」、「中國的認知作戰」。孰料，此「假消息」在缺乏社會溝通的情況下，2024年民進黨政府卻與印度偷偷摸摸簽署了MOU（合作備忘錄），國人群起鏵然。

國民黨團表示，在公共政策網路參與平台上，該議題負面聲量遠高於正面聲量，好感度只有0.28，因擔心治安與性平惡化，不相信政府會嚴格把關，已突破3.5萬人連署要求立即中止，國人更認為台灣失聯移工問題嚴重，現有的9.3萬逃逸移工全台流竄，不僅成為治安漏洞，更曝露移工管理正面臨實質崩盤，造成嚴重治安危機且引發國人焦慮恐懼，印度移工議題甚至在許多國家引發廣泛討論。

國民黨團提出三點主張，一、在現行制度未改善前，反對印度移工來台；二、行政院應立即說明完整政策動機和產業需求；三、在高達9.3萬逃逸移工問題未有效解決之前，不得任意擴大移工來源國。

立法院長韓國瑜上午召集朝野黨團協商達成共識，依黨團共識，此案不說明及發言，並不表決，逕付二讀交付協商。



