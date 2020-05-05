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紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開

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▲▼行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）

記者許力方／綜合報導

行政院 4日公布擴大紓困方案，閣揆蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請，預估18萬人受惠。衛福部也公布擴大方案的計算公式、申請資格、審核標準表以及各地區最低生活費情形等，進一步說明申請流程。

因應疫情衝擊，行政院4日宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件。對此，衛福部稍晚召開記者會詳細說明申請流程與條件，次長蘇麗瓊表示，急難紓困審核標準以109年1至4月總收入為準，將放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地最低生活費2倍，即可拿到1萬元現金。

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▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲「1萬元補助」18萬人受惠！各縣市申請資格一覽表。（圖／衛福部）

根據衛福部公布的「各地區每人每月最低生活費情形」對照表顯示，非6都縣市為1萬2388元，台北市為1萬7005元，新北市1萬5500元，桃園市1萬5281元，台中市1萬4596元，台南市1萬2388元，高雄市1萬3099元，金門縣、連江縣1萬1648元。

衛福部舉例，假設林先生一家三口申請擴大方案，他109年1至4月總收入13萬6000元，除以4個月，家戶月平均收入為3萬4000元，4月30日戶內所有人存款餘額加總（家戶總存款）為50萬元，家戶內每人存款免納入計算數15萬元x家戶人口3人=45萬元，那麼3萬4000元加上50萬元，減45萬元，除以3人，林先生家戶每人每月生活費2萬8000元，那麼就符合台北市審核金額標準（1.5倍至2倍）。

●4項申請資格：
1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。
2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。
3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。
4.依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

●受理窗口：
居住地鄉(鎮、市、區)公所(以下簡稱公所)。

●申請方式：
民眾填具申請書暨個案認定表，並檢附相關證明文件，逕送受理窗口。

●發給金額：
符合資格者，由公所發給急難紓困金1萬元，並以每戶1次為限。

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▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

▲▼紓困補助懶人包！18萬人「可領1萬元」　各縣市申請資格一覽表大公開。（圖／衛福部）

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