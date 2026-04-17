陸核電總裝機容量1.25億千瓦居全球第一　形成未來算力基礎設施後盾

▲「華龍一號」漳州核電一號機組投入商轉。（圖／翻攝漳州核電）

記者魏有德／綜合報導

大陸核能行業協會今（17）日發佈《中國核能發展報告2026》。報告顯示，大陸目前商運核電機組達60台，在建機組36台，另有16台核准待建，總裝機容量達1.25億千瓦，居全球首位，象徵核電規模仍持續擴張並成為新世代能源轉型關鍵支撐，尤其在AI世代來臨之際，對大數據資料庫及算力所需電力形成重要後盾。

《澎湃新聞》報導，4月17日，中國核能行業協會發佈《中國核能發展報告2026》藍皮書。截至目前，我國商運核電機組60台，在建核電機組36台，在建核電規模佔全球一半以上；同時核准待建機組還有16台，核電裝機規模持續增長，總裝機容量達到1.25億千瓦，居全球第一。

▲浙江三澳核電。（圖／翻攝新華社）

報告指出，隨著能源結構調整推進，核電作為低排放且穩定的基載電源，其裝機規模提升反映電力系統由傳統依賴煤炭逐步轉向非化石能源。

此外，核電規模的持續擴張與大陸新質生產力的需求緊密綁定。從產業發展面觀察，高精尖製造業、超大規模數據中心以及算力基礎設施對電能質量的穩定性有著近乎嚴苛的要求，這種需求正是核電所能提供的優勢，也是風光電等間歇性電源難以獨立承載的限制。

報告稱，核電產業鏈發展也隨規模擴大而推進，涵蓋設備製造、工程建設及運營管理等領域，形成完整技術體系。不過，報告強調，隨核電規模擴大，相關安全管理、核廢料處理及退役機制等配套問題，仍需同步完善，以因應大規模運行帶來的挑戰。

