鋒面進逼「周六降雨最明顯」　全台變天

▲鋒面通過，周六是未來一周降雨最明顯時間點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面接近，台灣附近水氣今（17）日起逐漸增加，降雨機率也隨之提高，明天周六將是整周降雨最明顯的時間點，預估要到周日，甚至下周一上午，降雨情況才會逐漸趨於緩和。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天白天降雨以北部及東半部為主，西半部山區午後受熱力作用影響，也可能有較明顯降雨，午後起雲量逐漸增多。到了傍晚至晚間，甚至延續到明天清晨，雨區將進一步擴大，尤其花蓮與宜蘭交界地區需留意局部較大雨發生的可能。

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未來一周天氣方面，趙竑說明，鋒面今晚起逐漸接近台灣，明天白天至晚間為鋒面通過階段，周六將成為未來一周降雨最顯著的時段。周日後鋒面通過，隨後冷空氣南下，轉為東北季風影響；下周一鋒面東移遠離，對台灣影響減弱，但整體環境仍以東風為主，並將持續至周二、周三，期間為偏東風到東南風型態。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過，趙竑提醒，周三華南地區將再有鋒面發展，預估周三至周四台灣附近天氣又會出現較明顯變化，屬於後期預報，仍需持續觀察。

未來降雨分布方面，趙竑指出，周六為各地最易降雨時段，中部以北、東半部及南部山區皆可能出現陣雨或雷雨，南部平地亦有零星降雨機會。周日鋒面南壓後，降雨將由北往南逐漸減少，周日北台灣率先轉乾，降雨集中在花東及中南部地區。

下周一至周二受東風至東南風影響，迎風面的花東及各地山區仍有降雨，宜蘭也可能出現局部飄雨。周三過後隨新鋒面接近，各地降雨機率再度提高。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，今天各地高溫普遍可達28度以上，明天起至周日、下周一清晨，受東北季風影響，北台灣及東部高溫將降至約24至25度；周日深夜至下周一清晨，北台灣低溫甚至有機會降至20度以下，體感偏涼。隨後周一白天起至周二隨風向轉為東風至東南風，高溫將逐步回升。

此外，趙竑表示，第4號颱風「辛樂克」結構仍屬完整，但因所處環境逐漸轉差，未來強度將緩慢減弱，在太平洋高壓導引下，路徑朝日本東南方海面移動，對台灣沒有直接影響。