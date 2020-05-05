紓困加碼1萬元手續繁雜惹民怨　國民黨團批「滾動式折磨人民」

▲國民黨團記者會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，針對弱勢無保者、農漁民，排富後加發一萬元現金。不少民眾昨天跑區公所卻申請不到，現場人員也搞不清楚狀況，一片混亂，讓不滿民眾留言灌爆蘇貞昌臉書。國民黨立委蔣萬安痛批，配套都沒準備好，「是要看基層癱瘓嗎？」林奕華也批評，擴大紓困納入賣玉蘭花、廣告舉牌者，都是國民黨團曾經說過的，直言政府滾動檢討政策，根本是「滾動式折磨人民」。

行政院4日公布擴大紓困補助方案，蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請，預估18萬人受惠。

政策一出，許多民眾湧進各地區公所想申辦卻撲空，下午政院才宣布6日上路。網友紛紛湧入蘇貞昌臉書批評，「補助台上說得好聽，實際讓人期待落空時真的很生氣」、「建言蘇院長，找底下人私訪，鄉鎮區公所社會科，去問政府疏困施行政策」、「懷念3600的消費券……」、「真的不懂到底為什麼還要看家庭平均所得？？？對離鄉工作的人很不公平⋯」、「講的很大氣，申請起來很小氣……」。

國民黨團5日召開記者會，蔣萬安痛批，民眾聽聞即日起可以申請補助，跑到區公所才知道申請公文都還沒下來，今早基層人員一到辦公室看到厚厚的申請文件，都不知道怎麼處理，質疑「是要看基層癱瘓嗎？」更凸顯昨天公布方案相關配套都沒準備好，為何不從善如流發現金。

總召林為洲表示，前陣子基層民眾從藥局排隊買口罩，現在銀行也在排隊要貸款，審查資格慢，連區公所也在排隊領補助，且政策一出，公務人員都還不知道怎麼處理，就對外跟民眾說可以申請，在折騰老百姓嗎？

林奕華也批評，國民黨團早就提醒過執政黨，當時紓困金發放對象只有三百萬人，有太多人被遺漏掉，包括這次納入的賣玉蘭花的、舉牌人員、農漁民等，都是國民黨團曾說過的，現在滾動式檢討政策引發民怨，直言根本「滾動式折磨人民」。

一名賣口香糖的郭先生出席記者會，他表示，從4月賣口香糖到現在，生意受很大影響，賣到天亮也賣不到什麼錢，他甚至曾跑到錢櫃賣，沒想到兩天後就發生大火，昨天他在馬偕醫院賣了5小時，也才賣150元，以前大概能賣一千元以上。

郭先生說，希望政府先儘量幫助社會底層的人，尤其有人連自己小孩都養不起，很多人都在叫苦連天，補助也很難申請，必須證件齊全、財產報稅資料等都要準備好才有辦法申辦，也不知道什麼時候才會好。