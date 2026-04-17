公園遇虎媽揪髮、安全帽巴頭！　外配無奈：來台10年第一次遇到

▲2名孩童因為玩具發生肢體碰撞，結果演變2名母親的衝突。（圖／民眾提供，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣永大公園16日晚間發生一起嚴重肢體衝突，2名幼童玩耍發生肢體碰撞，台灣籍蔡姓婦人見狀憤而動手毆打對方孩子，見孩子的外配媽媽上前護兒，又轉移目標狂揍還嗆「台灣不歡迎你」，影片曝光後引發熱論。事後這名外配媽媽受訪指出，來台灣快10年沒遇過這種事，未來也不敢再帶孩子去永大公園玩。

搶玩具變媽媽大戰 蔡女嗆：我來幫你教小孩

阮姓媽媽受訪還原事發經過，她提到兒子在公園玩到一半突然開始哭，說他的玩具被搶走，但蔡女主張是她兒子打人在先，她認為可能是2人在玩的時候，兒子不小心有打到他，然而還在釐清事情經過，蔡女卻打了兒子的頭，她看對方情緒激動，趕緊先把孩子帶走。

未料激動的蔡女卻緊跟，繼續打孩子的頭，怒罵「如果不會教小孩，我來幫你教」，接著開始毆打阮女、揪頭髮，旁人見狀也趕緊請她老公來勸阻，然而他沒把兩人隔開，反而抓著阮女的手，像是讓他老婆繼續打人一樣。

▲阮女脖子還有明顯抓痕，表示至今頭仍有點麻麻的。



安全帽也變武器 警察到場秒溜

阮女無奈，這位媽媽太過失控，根本沒辦法反抗，好不容易隔開後，自己坐在椅子休息，對方卻又衝過來從後面巴她的頭，甚至拿自家兒子的安全帽怒打，警察到場之後一家人卻馬上就跑了，相當荒唐。

阮女透過警方叫的救護車送醫治療後並無大礙，但至今頭仍麻麻的，兒子也頻說頭痛，打算今天等他考完試後，下午再帶他就醫，不過母子倆一整晚都睡不太好，目前已經報案提告傷害。

對方吼「台灣不歡迎你」 阮女：來台10年第一次遇到

回想起當時情況，對方一開始頻頻怒吼「你是外籍的趕快滾回去，台灣不歡迎你」，讓阮女相當害怕，想趕快帶著孩子走，卻被對方揪住根本走不了。阮女也苦笑說，來台灣已經快10年，這是她第一次遇到這種人，大部分的台灣人都很好，不過未來也不會再帶孩子去永大公園玩，怕又碰面。

▲阮女丈夫不解，有什麼深仇大恨要這樣打人。



阮女丈夫氣憤不平表示，他接到電話衝到急診室時，才知道對方看到警察來就閃人了，影片裡還看到對方老公一直抓著自己的老婆，讓妻子盡情攻擊，「什麼深仇大恨要這麼大力攻擊人」。

此外，蔡姓婦人表示她也要驗傷提告，屏東警分局指出，雙方均受有多處擦挫傷，蔡女已先行就醫，阮女也已至派出所提出傷害告訴，後續將通知蔡女到案說明，全案將依法函送屏東地檢署偵辦，以釐清相關責任。