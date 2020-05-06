民眾紓困辦理踢鐵板　雲林縣長疾呼「無證件者簽具切結」

▲雲林縣長張麗善6日下午宣布「備齊證件無則切結、從寬從速、速審速發」三大原則，緊急要求公所立即受理申辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

衛福部「急難紓困實施方案」即日起開放申請，各鄉鎮公所光解說就忙翻天，因中央法令及公文標準認定困難、一日數變，加上程序繁瑣，又缺乏更細緻的配套辦法，引發各鄉鎮市公所第一線承辦人員「無法適從」，雲林縣多家公所公告5月11日才開始辦理，引起民眾罵聲連連，雲林縣長張麗善緊急召開記者會滅火。

6日上午「急難紓困實施方案」開放申請，雲林僅斗六市公所及斗南鎮公所受理民眾申請表，其餘18處鄉鎮公所貼公告指出「5月7日下午公所人員將到縣府開會後再於5月11日開始受理申請」，讓一早前往申請民眾均撲空。

西螺鎮公所電話也接到手軟，西螺居民沈姓婦人無奈表示，政府應該將辦法擬定清楚後再一併公告，不清不楚讓大家多跑，連第一線人員也不太清楚；另名黃姓婦人則說，沒辦法辦理啊！我家是媳婦開店，兩老當店員顧店，疫情讓營業額受影響，全家都連帶減少收入，我們全家都不具紓困資格。

「紓困之亂」引發民怨，雲林縣長張麗善6日下午宣布「備齊證件無則切結、從寬從速、速審速發」三大原則，緊急要求公所立即受理申辦。張麗善指出，紓困不分你和我、不分城鄉，建議中央應排富後發放現金。

▲西螺黃姓婦人帶著存摺及身分證前往公所欲辦理紓困補助碰壁，無奈表示家中從事商行，於家中顧店的家庭成員根本無法申請。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，目前中央既然決定要急難紓困，站在照顧弱勢鄉親的立場更應主張從寬認定，若難以認定由民眾寫切結自負法律責任，公務人員就受理，盼中央能夠聽取民意，簡化作業，迅速撥款，讓基層第一線的公務人員迅速執行，也讓有需求的民眾能及時獲得紓困補助。

張麗善說，希望中央在有條件的排富後，讓大部分的民眾都可以受惠，能夠普及到基層的鄉親，如果能以一萬塊做標準就是非常落實的執行紓困，全國每個家庭大大小小生活起居都需要開銷，靠這一萬塊也沒辦法解決一個家庭的問題，如果可以排富以後包含小孩能夠全面發放，這才是最棒而且做能讓人民感受到的。

▲西螺鎮公所門口上午原本張貼急難紓困實施方案5月11日開始受理申請。（圖／記者蔡佩旻攝）





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