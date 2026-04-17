狠殺男童繼父是中國籍？京都警方「打臉謠言」　推測移動棄屍目的

▲安達結希的遺體於13日下午，在京都府南丹市某山林與農田之間被發現，地點位在園部小學西南方約2公里。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤死亡，如今其37歲繼父安達優季坦承勒頸殺害、棄屍。不過，先前曾有部分媒體誤傳兇嫌的身分為中國籍，且年齡資訊也有錯誤。對此，京都府警察本部正式否認謠言，呼籲民眾在社群平台時須以正確角度識別資訊。

根據日媒《每日新聞》，自從男童安達結希3月23日失蹤後，社群平台（SNS）傳遍關於兇嫌的各種資訊，包括男童的父親可能是外國籍、有部分媒體直指為中國籍，而在繼父安達優季依棄屍罪嫌遭警方正式逮捕前，X上更流傳「兇嫌只有24歲」的資訊，甚至還有人表示父子倆並非同居。

對此，京都府警察本部等相關人士，鄭重否定上述謠言。另外，報導也指出，目前社群平台上充斥著使用人工智慧（AI）生成的影像，散播關於安達父子的謠言，因此呼籲各位閱聽眾接收資訊時應該多加留意。

京都府警察本部向《每日新聞》指出，警方研判繼父安達優季可能從3月23日至4月13日之間，開著車在南丹市園部町廣泛的山林範圍內移動，載著男童結希的遺體「到處棄屍」，遺體在該段期間內被移動至多個地點，藉此藏匿遺體蹤跡，並趁機打亂警方搜索步調。

據悉，安達結希的遺體13日傍晚在山林被發現時呈現「仰躺」狀態，且並未被以土壤掩埋，也沒有被落葉或薄板覆蓋。