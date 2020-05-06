高雄紓困拋大3原則　因辦理手續太複雜？韓國瑜：中央撥錢…我們心存感謝

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

中央因應疫情衝擊擴大急難紓困補助對象，6日起開放到當地區公所申請，但有不少民眾抱怨這項補助金看得到吃不到，申請程序繁瑣、難以提出相關證明引民怨，高雄市長韓國瑜6日下午4時臨時召開「急難紓困實施說明記者會」，表示高雄審查「從寬認定、資料從簡、從速發放」，預計8天內能撥款。

高雄市長韓國瑜表示，些申請紓困案頒布以來，事實上造成民眾非常大的迷惘，而且很混亂，所以市政府尊崇衛福部指示，參考衛福部的切結書的內容，決定三大原則「從寬認定、資料從簡、從速發放」，預計8天內發放，審查3天，發送時間約5天，一切以便民為第一。

▲民政局長曹桓榮 。（圖／記者洪正達攝）

民政局長曹桓榮表示，公所在前幾天就已經有收到民眾很多的申請，那我們今天根據我們衛福，還有市府政策，認定從寬、資料從簡、撥款從速，要麻煩38區撥人力來全力協助。那以三民區來講，今天排隊就超過千人，這個負荷量非常大，我們也請市民朋友要心平氣和稍安勿躁，讓里幹事還有同仁來說明跟服務，所有的文件如果符合切結書的要件來做填寫，就能夠盡速來完成撥款，基層同仁也要有耐心，大家要一起度過這個難關。以今天來看，大概也超過3千件，量真的是非常大。

而現場媒體詢問，會臨時宣布訂定三原則，是否是因覺得中央紓困計畫訂定的太複雜？韓國瑜笑了笑說：「中央撥的錢，我們只能心存感謝，只是說這些有一點亂的情況之下，高市府趕快修正更準確、更細膩，更能夠有利於申請的市民朋友的需求，讓同仁做起來有準則。我覺得這三原則，此時此刻是及時雨，大家在申請的時候都可以避開很多的干擾。」

時間對我們來說完全沒用！

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