國民黨訪陸申請民主基金會補助惹議　王鴻薇揭：綠營側翼一樣在拿

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文上週訪陸，和中共總書記習近平會面，因向民主基金會申請480萬元補助費引起綠營質疑。國民黨立委王鴻薇今（16日）接受中廣新聞網千秋萬事專訪時表示，國民黨沒有黑箱合法申請，民進黨向民主基金會申請補助很賊，前面都加上「民主」，但很多都跟民主無關，民進黨的周邊、側翼也一樣在拿補助。

王鴻薇指出，國民黨去中國大陸訪問跟台灣民主基金會申請，這是公開資訊，國民黨沒有搞黑箱，根據台灣民主基金會相關章程規定，對於政黨席次比例去做分配，國民黨本來就可以跟台灣民主基金會申請補助。民進黨一直無限放大這次台灣民主基金會對於國民黨的補助，民進黨就是認為這一次鄭習會成果是豐碩的，他們無可挑剔，只好拿申請台灣民主基金會補助來開刀。

王鴻薇強調，民進黨在申請補助的時候，其實跟民主無關，但是民進黨很賊，前面都會放一個「民主」，比如說「民主性平小學堂」、「民主台灣客家風」其實很多就是在組成一些青年軍，在招募、年輕人、黨工和「綠友友」，她多次提出質疑，「後來就不再給我資料」。

王鴻薇指出，基金會規定不能夠補助涉及統獨議題，但鄭習會都是講民生交流，民進黨是意識形態掛帥，完全可以壓過所有民生議題，不在乎人民的需求，民進黨為了要把抗中保台當做選舉的提款機，即使鄭習會帶來十項惠台措施，有機會能夠重啟小兩會的溝通協商，現在戛然而止，罪魁禍首就是民進黨政府。

王鴻薇批評，民進黨抗中好像已經深入他們的骨髓，每個人都越來越像賴清德，現在全世界大家都在打仗，我們要備戰沒有錯，可是我們都知道不要當笨蛋嘛，如果今天透過一些政治的協商交流，而能夠避免這場戰事 ，這不是最高的指導原則嗎？不然請問一下美國伊朗現在談什麼？

王鴻薇強調，透過交流對話能夠讓兩岸摩擦降低，進而有一些實質的經濟利益，為什麼要當笨蛋？賴清德就是要一路衝撞到底，川普說還要跟習近平一個大大的擁抱，等到五月中如果川習會談得很熱絡，那我們在這邊這樣對抗又如何自處呢？現在民進黨的這些官不去執行賴總統的「德意志」，就沒有辦法在這個政府裡存活。