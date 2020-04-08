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罷韓攻防Day1／中選會估58萬票可過關　韓國瑜反制奧步打拖延戰

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▲▼高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

「罷韓連署」醞釀多時，第二階段連署經高雄市選委會通過後，預計6月下旬就可舉辦罷免投票，中選會估只要有58萬市民投下同意票，罷免案及成立。然而，高雄市長韓國瑜面對「罷韓」危機，採取「拖延戰」反制，要以時間換取空間，把傷害降到最低。

眼看韓國瑜市長大位搖搖欲墜，「護韓大將」前高雄市新聞局長王淺秋出手反制第一招，和律師葉慶元8日上午北上赴高等行政法院遞行政訴訟停止執行聲請狀。

▲▼ 王淺秋、葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

▲王淺秋偕律師北上遞行政訴訟停止執行聲請狀。（圖／記者張一中攝）

王淺秋直指罷免活動「偷跑」，在韓市長任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。

王淺秋批評，罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是陳菊市府的前文化局局長尹立，尹立以及陳菊市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性可言。

▲▼總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲行政院副院長陳其邁、總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

對此，總統蔡英文表示，公民權行使在高雄市民手上，就讓高雄市民來決定；而被視為民進黨挑戰高雄市長補選，呼聲最高的陳其邁則表示，現在防疫是最重要工作，選舉權或是罷免權都是市民權利，他尊重高雄市民的決定，任何人都要尊重高雄市民的決定。

高雄市選舉委員會審查通過罷免韓國瑜的二階連署書，連署書剔除重複或資料不全者，有效份數為37萬7662份，遠超過門檻22萬8134份。根據2018年高雄市長選舉公民人數229萬人計算，只要超過57.8萬高雄市民針對罷韓案投下同意票，韓國瑜就會被罷免。

▲國民黨市議會黨團議員陳麗娜及陳美雅按鈴告發罷韓四君子及李進勇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國民黨市議會黨團議員陳麗娜及陳美雅按鈴告發罷韓四君子及李進勇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

中選會8日指出，等到收到高雄市選委會函送結果後，預計17日召開委員會議審議，若罷韓確定成案，將會在公告後2個月內舉行投票。時間推估上，罷韓案最可能的投票時間預計在6月下旬登場。

而韓國瑜最快將在6月下旬面對罷免投票，目前派出王淺秋打拖延戰，向法院聲請停止罷韓投票，下一步將如何應戰？韓國瑜8日下午視察鳳山區公所，了解防疫措施及慰問里幹事，面對記者追問有關罷韓，是否會跟罷韓團體直球對決等問題，他僅點著頭說謝謝，並沒有回應。

▲罷韓連署書突破30萬份（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓連署書突破30萬份（圖／記者洪靖宜攝）

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